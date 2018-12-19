Kazandı, sakatlandı ve uyutuldu!
19 Aralık 2018 Çarşamba günü Bursa’da start aldığı Şartlı-5 mücadeleyi kazanan Mete Albayrak’a ait Wind Runner isimli safkan, yarışın bitiminden 100 metre sonra beklenmedik bir şekilde ön sağ ayağının kırılması sonucu yaşamını yitirdi.
Yapılan kontrollerinde iyileşme şansının olmadığı anlaşıldığı için Veteriner hekim kararı ile uyutulmasına karar verilen safkanın ilgililerine ve kazandığı yarış sonrası yaşadığı bu olay nedeniyle atının başından ayrılmakta zorlanırken moralinin çok bozulduğu anlaşılan jokey Onur Öztürk sonraki yarışta ata binmemek için rapor aldı.
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