Kazanan Fenerbahçe'den kaçıyor!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin normal sezonunu lider bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe'nin rakibi hangi takım olacak? Son 4 iç saha maçını kazanan Eskişehir Basket mi, yoksa aralarındaki ilk maçı 100-89 kazanan Sakarya BŞB mi?
Eskişehir Basket - Sakarya BŞB
- Son 4 iç saha maçını kazanan, son 7 lig maçının 5'inden galibiyetle ayrılan Eskişehir Basket, play-off potasına adım attı.
- Sezonun ilk maçını 100-89 kazanan Sakarya BŞB, son 8 lig maçının yalnızca 1'ini kazanabildi.
- İlk olarak 153.5 açılan ALT/ÜST toplam sayı baremi, 156.5'a yükseltildi.
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