Kazakistan'da Şampiyonlar Ligi şöleni! Öne çıkan iddaa...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
24.07.2018 - 10:28, Son Güncelleme:

Kazakistan'da Şampiyonlar Ligi şöleni! Öne çıkan iddaa...

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Kazakistan'da Şampiyonlar Ligi şöleni! Öne çıkan iddaa...

Sutjeska'yı kupa dışına iten Astana, sezona formsuz başlayan Midtjylland'ı konuk ediyor. Ön eleme maçı hakkında bilinmesi gerekenler ve öne çıkan iddaa tercihine göz atalım...

Astana

- Kazakistan temsilcisi Astana, bir önceki eleme turunda Sutjeska'yı kupa dışına itti.

- Geçtiğimiz yılın şampiyonu, 20 maçı geride bıraktığımız yeni sezonda da liderlik koltuğunda oturuyor.

- 2015/16 sezonunda gruplara kalmayı başarmışlar ve Galatasaray'a rakip olmuşlardı. Sonraki 2 sezonda ise Celtic engeline takılıp Avrupa Ligi'ne devam ettiler.

- Geçen sezon Avrupa Ligi grubundan çıkarak büyük bir başarıya imza attılar.

En Çok Oynanan Bahis
  • 501Astana - Midtjylland
    3
    MS1
    1,80
    4565kez oynandı
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Midtjylland

- Geçtiğimiz yılın Danimarka şampiyonu, bu sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı.

- Evlerindeki Aarhus maçında 88'inci dakikada penaltı kaçırıp 1 puana razı oldular, deplasmandaki Aalborg maçında ise 1-0 öne geçmelerine rağmen sahadan puansız ayrıldılar.

- 5 bin 200 km'ye yakın bir yolculuk yaparak Kazakistan'a vardılar, işleri hiç kolay değil!

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