Kazakistan'da Şampiyonlar Ligi şöleni! Öne çıkan iddaa...
Sutjeska'yı kupa dışına iten Astana, sezona formsuz başlayan Midtjylland'ı konuk ediyor. Ön eleme maçı hakkında bilinmesi gerekenler ve öne çıkan iddaa tercihine göz atalım...
Astana
- Kazakistan temsilcisi Astana, bir önceki eleme turunda Sutjeska'yı kupa dışına itti.
- Geçtiğimiz yılın şampiyonu, 20 maçı geride bıraktığımız yeni sezonda da liderlik koltuğunda oturuyor.
- 2015/16 sezonunda gruplara kalmayı başarmışlar ve Galatasaray'a rakip olmuşlardı. Sonraki 2 sezonda ise Celtic engeline takılıp Avrupa Ligi'ne devam ettiler.
- Geçen sezon Avrupa Ligi grubundan çıkarak büyük bir başarıya imza attılar.
Midtjylland
- Geçtiğimiz yılın Danimarka şampiyonu, bu sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı.
- Evlerindeki Aarhus maçında 88'inci dakikada penaltı kaçırıp 1 puana razı oldular, deplasmandaki Aalborg maçında ise 1-0 öne geçmelerine rağmen sahadan puansız ayrıldılar.
- 5 bin 200 km'ye yakın bir yolculuk yaparak Kazakistan'a vardılar, işleri hiç kolay değil!
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