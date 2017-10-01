Kaza sonrası bir şok daha! Yıldız futbolcu...

Geçirdiği trafik kazasında kaburga kemiği kırılan 29 yaşındaki Manchester City oyuncusu Aguero'nun 31 yaşındaki sevgilisi Karina Tejeda, Aguero'dan ayrıldığını açıkladı.

İlk söylentilere göre ayrılığın sebebi, Aguero'nun bir milli maç için Arjantin'e döndüğü sırada Arjantinli modellerle dolu bir partiye sevgilisinin haberi olmadan katılmasıydı.

Arjantin'in "küçük prensesi" olarak da bilinen Karina Tejeda ile Sergio Aguero'nun ilişkisi dört yıl önce başlamıştı. Ama söylentilere göre Karina, Aguero'nun modellerle dolu bir partiye katılmasına çok sinirlendi.

Aguero ise kendini affettirmek için sevgilisinin Instagram adlı uygulamada paylaştığı cesur pozların hepsini beğenerek kendini affettirmeye çalışıyor.

Bu ayrılığın ve Aguero'nun barışma çabalarının ise Amsterdam'daki kazadan yalnızca iki gün sonra yaşandığı öğrenildi.

Karina'nın tüm bunlar yaşanırken araba kazasından haberi olmadığı öğrenildi. Arjantin'de bir televizyon kanalında kendisine kazayla ilgili soru sorulunca şaşırıp kalan Karina, durumu o an öğrendiğini söyledi.

Ayrılıklarıyla ilgili konuşan Karina, "En baştan beri birçok şeyi söylemedim. Ve bu şekilde davrandığım için çok iyi hissediyorum."

"Bugün size bir şey anlatmayacağım. Sadece insanların oturup kötü şeyler söylememi ya da bununla ilgili şarkı yazmamı beklediğini fark ettim."

Karina, Aguero ile ilgili olarak "Kendisiyle ilgili konuşmayacağım ama kendisine çok saygı duyuyorum. İnsanlar ona kızgın olduğumu söylüyor ama kızgın değilim. Çok iyiyim."

Aguero daha önce Diego Maradona'nın kızı Giannina Maradona ile evlenmiş ve bu evlilikten bir oğlu olmuştu. Daha sonra ikili evliliklerine son vermişti. Aguero'nun oğlu Benjamin ise tam 7 yaşına bastı.

Aguero'nun ayrılıklarının en büyük sebebi olarak yoğun kariyeri gösteriliyor. (goalbien)