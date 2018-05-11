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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11.05.2018 - 17:41, Son Güncelleme:

Kayuum Samsunspor'u bırakmaya hazırlanıyor

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Kayuum Samsunspor'u bırakmaya hazırlanıyor

Samsunspor Kayyum Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, Samsunspor'un 23 Mayıs’ta olağanüstü genel kurul yapacağını, kırmızı-beyazlıların bu sefer kayyuma kalmayacağını düşündüğünü söyledi.

Süper Lig parolasıyla başladığı Spor Toto 1. Lig'den düşen Samsunspor, mali krizi aşmak için projelerine devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar son olarak da 3 milyon TL gelir beklediği piyango kampanyasına başladı. 53. Yıl Özel Çekilişi biletlerinden 100 bin adet bastıran kırmızı-beyazlılar, tanesini 30 liradan sattıkları biletlerden 3 milyon TL gelir elde etmeyi amaçlıyor. Kampanyayı duyurmak ve son gelişmeleri değerlendirmek için basın toplantısı gerçekleştiren Ahmet Güral Karayılmaz, kampanya ve kongre süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

“Samsunspor, bu seçimlerde kayyuma kalmayacak”

Samsunspor’un bu seçimlerin sonrasında kayyuma kalmayacağını düşündüğünü ifade eden Ahmet Güral Karayılmaz, “Samsunspor’un daha iyi yerlere gelmesi için bir yönetim oluşmasını arzuladık. Bunun üzerine olağanüstü kongre kararı aldık. 23 Mayıs’ta ilk kongre, çoğunluk sağlanamazsa 2 Haziran’da çoğunluğa bakılmadan kongremiz olacak. Bunu hedeflerken güçlü bir Samsunspor hedefledik. Valimizin önderliğinde bu kararı aldık. Bu süreç içerisinde de sportif ve ekonomik yönden karşımıza gelen şeyleri göğüslemek için de var gücümüzle gitmeyecekmiş gibi çalışıyoruz. Bu seçimlerde kayyum süreci yaşanmayacak diye düşünüyorum. İnşallah böyle bir şeyle karşılaşmayız. Bu sefer umudumuz çok. Eğer tekrar kayyum söz konusu olur, valimiz de tekrar görev verirse görevden kaçmayız. Samsunsupor bizim çocuğumuz” dedi.

“1 haftada 4-5 milyon TL kar ettik”

Yabancı futbolcularla sözleşme feshedilmesinin ardından büyük bir mali yükten kurtulduklarının altını çizen Karayılmaz, şunları söyledi:

“Paraya ihtiyacımız var. Tahtayı açmamız için 4 milyon TL gibi paralara ihtiyacımız var. Bu 4 milyon alacaklılarla anlaşılıp indirilirse 2 milyon TL civarına düşüyor. Yeter ki elinizde paranız olsun. Son 1 haftada sözleşme fesihleri için büyük çaba sarf ettik. Chibuike gibi bir adamdan hiç para vermeden kurtulduk neredeyse. Çok cüzi bir alacağı kaldı. Bu futbolcular kalsa ciddi rakamlar ödeyecektik. Son 1 haftada kulübümüz fesihlerle birlikte 4-5 milyon TL kar etti. Bunların hepsi ilerleyen dönemlerde önümüze Larbi, Zola, Adiloviç ve Bahia gibi gelebilirdi. Biz çok ciddi bir hamleyle bu işi çözdük. Bütün yabancıların toplam 6 milyon civarında alacağı vardı. Biz onu 1 milyon TL’den daha az bir rakama düşürdük. Bir anda kulübümüz ciddi bir yükün altından kalktı. Kulübe geldiğimizden beri kasamıza 1 milyon TL para girdi. Bunun büyük bir bölümü vergilere gitti. Geri kalanıyla futbolcuların iyi niyetiyle yok denecek paralarla buraya kadar geldik. Yönetime yeni gelecek kişi kendisine bir bütçe belirleyecek ve bu bütçeyi delmeyecek. Bütçenizi iyi planlarsanız 10 liralık işi 3 liraya yapabiliyorsunuz.”

2 arabanın verileceği 53. Yıl Özel Çekilişi'nin kazananları 30 Haziran’da Samsun Valilik Toplantı Salonu'nda noter huzurunda belirlenecek.

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