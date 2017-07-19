Kayseri’yi Wolfcity heyecanı saracak

Wolfcity Turnuvası’nın yedinci ayağı 22 Temmuz 2017 tarihinde Kayseri’de düzenlenecek. 20 takımın mücadelesine sahne olacak turnuvayı kazanan takım, 2 bin 500 TL’lik ödülün de sahibi olacak.

Netmarble Türkiye, Türkiye’nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam için, Türkiye’nin 9 farklı ilinde düzenlediği Wolfcity Turnuvası’nın yedinci ayağını 22 Temmuz 2017 tarihinde Kayseri’de Prestij İnternet Kafe’de gerçekleştirecek. Wolfcity Kayseri Turnuvası’na 20 takım - 100 oyuncu katılarak 2 bin 500 TL’lik ödüle ulaşmak için mücadele edecek.

Turnuvalar 9 şehirde düzenleniyor

Türkiye’de 7 yıldan fazla bir süredir oyun severler tarafından büyük bir tutkuyla oynanan Wolfteam oyuncularının sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bu ilgiyi karşılamak amacıyla Netmarble Türkiye, Bursa, Gaziantep, Ankara, Adana, Antalya, Trabzon, Kayseri, İzmir ve İstanbul olmak üzere 9 şehirde Wolfteam Türkiye Kupası 2017 kapsamında Wolfcity Turnuvası düzenliyor.

200 bin TL’lik ödül havuzu

Kayseri’de düzenlenecek turnuvada başarılı olacak oyuncu ve takımlar, İstanbul’da düzenlenecek Wolfteam Türkiye Kupası 2017 finallerinde mücadele etme imkanı kazanacak. Toplam ödül havuzunun 200 bin TL’ye ulaştığı 2017 finallerine katılmanın yolu Wolfcity Turnuvası’nda başarılı olmaktan geçiyor.

Kayserili Wolfteam oyuncuları yarışacak

Netmarble EMEA Pazarlama ve Mobil Direktörü Aras Şenyüz, Netmarble olarak Türkiye’de gençlere e-spor aracılığıyla istihdam sağlamayı amaçladıklarını söyleyerek, “PC tarafında Wolfteam, mobil tarafında Paramanya ile Türkiye’nin farklı illerinde e-spor turnuvalarını düzenlemeye 2017 yılında da devam ediyoruz. Gittiğimiz her ilde e-sporculardan gördüğümüz yoğun ilgiyi Kayseri’de de yaşayacağımıza inanıyorum. Kayserili Wolfteam oyuncularının tutkuyla mücadele edip heyecanlarını seyircilere de aktaracağını düşünüyorum. Turnuvalara katılacak tüm takımlara ve oyunculara şimdiden başarılar diliyorum” dedi.