Kayserispor'un yeni transferi Adryan Oliveira Tavares'in geÃ§miÅŸi herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±!

Kayserispor'un yeni transferi Adryan Oliveira Tavares'in geçmiÅŸi herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±!
Kayserispor'un geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde transferini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± BrezilyalÄ± oyuncu Adryan Oliveira Tavares'in Sion kariyeri, saha dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olaylarÄ±n etkisiyle sona ermiÅŸti. Ä°ÅŸte Adryan'Ä±n Sion'un sahibi Christian Constantin'i Ã§Ä±ldÄ±rtan olaylar zinciri...
Kayserispor, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde 25 yaÅŸÄ±ndaki BrezilyalÄ± oyuncu Adryan Oliveira Tavares'i 1 yÄ±l kiralÄ±k olarak kadrosuna kattÄ±.
Sion'dan transfer edilen oyuncu, Ä°sviÃ§re'de birÃ§ok tuhaf olayla dikkat Ã§ekmiÅŸ bir isim.
Ãœlkesinde Flamengo altyapÄ±sÄ±nda futbola baÅŸlayan Adryan, kiraÄ±k olarak Cagliari, Leeds ve Nantes formalarÄ± giydikten sonra Ä°sviÃ§re ekibi Sion'un baÅŸkanÄ± Christian Constantin tarafÄ±ndan 3 milyon Ä°sviÃ§re FrangÄ± Ã¶deyerek transfer edildi.
Adryan, Ä°sviÃ§re'de Sion ile geÃ§irdiÄŸi iki sezonda 38 maÃ§ta forma giyebilirken 14 gol atmayÄ± baÅŸardÄ±. Fakat sakatlÄ±klar nedeniyle 26 maÃ§ta forma giyemeyen Adryan iÃ§in kulÃ¼p sahibi Constantin, "Bir sporcu iÃ§in uygun yaÅŸam tarzÄ±na sahip deÄŸil" demiÅŸti.
Constantin'i ilk olarak Ã§Ä±ldÄ±rtan olay oyuncunun poker macerasÄ± olmuÅŸtu. Adryan, sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle takÄ±mÄ±nÄ±n ZÃ¼rih karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda forma giyemezken maÃ§Ä±n olduÄŸu hafta sonunda Fransa'da bir poker turnuvasÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ oyuncu, sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle takÄ±mÄ±nÄ± yalnÄ±z bÄ±rakÄ±rken 17 bin Euro kazandÄ±ÄŸÄ± poker turnuvasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ Instagram hesabÄ± Ã¼zerinden paylaÅŸtÄ±.
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Christian Constantin'in oÄŸlu ve aynÄ± zamanda sportif direktÃ¶r olan BarthÃ©lÃ©my Constantin o dÃ¶nemde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "TakÄ±m kurallarÄ±mÄ±z aÃ§Ä±k. Sakat veya cezalÄ± oyuncular, ekstra bir izin almadÄ±klarÄ± sÃ¼rece tÃ¼m iÃ§ saha maÃ§larÄ±nda takÄ±mla olmalÄ±lar. Adryan'Ä±n bir izin talebi olmadÄ± ve bu nedenle stadyumda olmasÄ± gerekiyordu" dedi.
Adryan, poker paylaÅŸÄ±mlarÄ± sonrasÄ± karnaval kutlamalarÄ±na istinaden kadÄ±n kÄ±yafetleri girdiÄŸi fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±. SonrasÄ±nda kulÃ¼p sahibi de "ArtÄ±k tamamen delirdin" tepkisini verdi.
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Daha sonra Adryan'Ä±n kulÃ¼p sahibine, kadÄ±n kÄ±yafetleri giymeyi seven biri olarak futbolda bir ÅŸey yapamamÄ±ÅŸ olsaydÄ± drag queen (eÄŸlence amacÄ±yla hiciv barÄ±ndÄ±ran, kadÄ±n kÄ±yafetleri giyip, karikatÃ¼rize kadÄ±n davranÄ±ÅŸlarÄ± sergileyen erkek sanatÃ§Ä±) olmak isteyebileceÄŸini sÃ¶ylediÄŸi iddia edildi. Bu da kulÃ¼p sahibi Constantin iÃ§in son nokta oldu.
Constantin, "Adryan, bana geldi ve ayrÄ±lmak istediÄŸini sÃ¶yledi. Gitmesine izin verdim. KadÄ±n kÄ±yafetleri giyen birine ne demeliyim?" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.
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