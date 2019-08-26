Kayserispor'un yeni transferi Adryan Oliveira Tavares'in geÃ§miÅŸi herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±!

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
26.08.2019 - 07:49, Son GÃ¼ncelleme:

Kayserispor'un yeni transferi Adryan Oliveira Tavares'in geçmiÅŸi herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±!

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Kayserispor'un yeni transferi Adryan Oliveira Tavares'in geçmiÅŸi herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±!

Kayserispor'un geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde transferini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± BrezilyalÄ± oyuncu Adryan Oliveira Tavares'in Sion kariyeri, saha dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olaylarÄ±n etkisiyle sona ermiÅŸti. Ä°ÅŸte Adryan'Ä±n Sion'un sahibi Christian Constantin'i Ã§Ä±ldÄ±rtan olaylar zinciri...

Kayserispor, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde 25 yaÅŸÄ±ndaki BrezilyalÄ± oyuncu Adryan Oliveira Tavares'i 1 yÄ±l kiralÄ±k olarak kadrosuna kattÄ±.

Sion'dan transfer edilen oyuncu, Ä°sviÃ§re'de birÃ§ok tuhaf olayla dikkat Ã§ekmiÅŸ bir isim.

Ãœlkesinde Flamengo altyapÄ±sÄ±nda futbola baÅŸlayan Adryan, kiraÄ±k olarak Cagliari, Leeds ve Nantes formalarÄ± giydikten sonra Ä°sviÃ§re ekibi Sion'un baÅŸkanÄ± Christian Constantin tarafÄ±ndan 3 milyon Ä°sviÃ§re FrangÄ± Ã¶deyerek transfer edildi.

Adryan, Ä°sviÃ§re'de Sion ile geÃ§irdiÄŸi iki sezonda 38 maÃ§ta forma giyebilirken 14 gol atmayÄ± baÅŸardÄ±. Fakat sakatlÄ±klar nedeniyle 26 maÃ§ta forma giyemeyen Adryan iÃ§in kulÃ¼p sahibi Constantin, "Bir sporcu iÃ§in uygun yaÅŸam tarzÄ±na sahip deÄŸil" demiÅŸti.

Constantin'i ilk olarak Ã§Ä±ldÄ±rtan olay oyuncunun poker macerasÄ± olmuÅŸtu. Adryan, sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle takÄ±mÄ±nÄ±n ZÃ¼rih karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda forma giyemezken maÃ§Ä±n olduÄŸu hafta sonunda Fransa'da bir poker turnuvasÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ oyuncu, sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle takÄ±mÄ±nÄ± yalnÄ±z bÄ±rakÄ±rken 17 bin Euro kazandÄ±ÄŸÄ± poker turnuvasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ Instagram hesabÄ± Ã¼zerinden paylaÅŸtÄ±.

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Kayserisporun yeni transferi Adryan Oliveira Tavaresin geÃ§miÅŸi herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

Christian Constantin'in oÄŸlu ve aynÄ± zamanda sportif direktÃ¶r olan BarthÃ©lÃ©my Constantin o dÃ¶nemde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "TakÄ±m kurallarÄ±mÄ±z aÃ§Ä±k. Sakat veya cezalÄ± oyuncular, ekstra bir izin almadÄ±klarÄ± sÃ¼rece tÃ¼m iÃ§ saha maÃ§larÄ±nda takÄ±mla olmalÄ±lar. Adryan'Ä±n bir izin talebi olmadÄ± ve bu nedenle stadyumda olmasÄ± gerekiyordu" dedi.

Adryan, poker paylaÅŸÄ±mlarÄ± sonrasÄ± karnaval kutlamalarÄ±na istinaden kadÄ±n kÄ±yafetleri girdiÄŸi fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±. SonrasÄ±nda kulÃ¼p sahibi de "ArtÄ±k tamamen delirdin" tepkisini verdi.

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Kayserisporun yeni transferi Adryan Oliveira Tavaresin geÃ§miÅŸi herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

Daha sonra Adryan'Ä±n kulÃ¼p sahibine, kadÄ±n kÄ±yafetleri giymeyi seven biri olarak futbolda bir ÅŸey yapamamÄ±ÅŸ olsaydÄ± drag queen (eÄŸlence amacÄ±yla hiciv barÄ±ndÄ±ran, kadÄ±n kÄ±yafetleri giyip, karikatÃ¼rize kadÄ±n davranÄ±ÅŸlarÄ± sergileyen erkek sanatÃ§Ä±) olmak isteyebileceÄŸini sÃ¶ylediÄŸi iddia edildi. Bu da kulÃ¼p sahibi Constantin iÃ§in son nokta oldu.

Constantin, "Adryan, bana geldi ve ayrÄ±lmak istediÄŸini sÃ¶yledi. Gitmesine izin verdim. KadÄ±n kÄ±yafetleri giyen birine ne demeliyim?" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

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