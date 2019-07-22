Kayserispor'un rakibi Salzburg
İstikbal Mobilya Kayserispor, Avusturya’daki ikinci maçını Avusturya takımı Salzburg ile oynayacak.
İstikbal Mobilya Kayserispor, 2.etap kampı çalışmaları kapsamında 23 Temmuz 2019 Salı günü ikinci hazırlık maçına çıkacak. İlk hazırlık maçında İspanya La Liga ekiplerinden SD Eibar takımı ile oynayan ve 5-2 mağlup olan Sarı-Kırmızılılar yarın FC Red Bull Salzburg takımı ile karşı karşıya gelecek. Oberhofen am Irrsee Stadyumunda oynanacak mücadele, yerel saatle 18.30’da (TSİ 19.30) başlayacak.
ZİYA ALKURT İLK GOLÜNÜ ATTI
İstikbal Mobilya Kayserispor’un yeni transferi Ziya Alkurt, Sarı-Kırmızlı forma altında ilk golünü attı.
İstikbal Mobilya Kayserispor’da Ziya Alkurt’un performansı dikkat çekiyor. Geçen sezon Denizlispor’da şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Ziya Alkurt, yeni takımında da performansını üst düzeyde tutuyor.
İspanya ekibi SD Eibar karşısında sahaya ilk onbirde başlayan Ziya Alkurt, Sarı-Kırmızılı forma ile ilk golünü attı. Deniz Türüç’ün ortasında kafa vuruşu ile attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Ziya, yeni sezonda rekabete hazır olduğunu gösterdi.
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