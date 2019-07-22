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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
22.07.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Kayserispor'un rakibi Salzburg

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Kayserispor'un rakibi Salzburg

İstikbal Mobilya Kayserispor, Avusturya’daki ikinci maçını Avusturya takımı Salzburg ile oynayacak. 

İstikbal Mobilya Kayserispor, 2.etap kampı çalışmaları kapsamında 23 Temmuz 2019 Salı günü ikinci hazırlık maçına çıkacak. İlk hazırlık maçında İspanya La Liga ekiplerinden SD Eibar takımı ile oynayan ve 5-2 mağlup olan Sarı-Kırmızılılar yarın FC Red Bull Salzburg takımı ile karşı karşıya gelecek. Oberhofen am Irrsee Stadyumunda oynanacak mücadele, yerel saatle 18.30’da (TSİ 19.30) başlayacak. 

ZİYA ALKURT İLK GOLÜNÜ ATTI

 İstikbal Mobilya Kayserispor’un yeni transferi Ziya Alkurt, Sarı-Kırmızlı forma altında ilk golünü attı. 

İstikbal Mobilya Kayserispor’da Ziya Alkurt’un performansı dikkat çekiyor. Geçen sezon Denizlispor’da şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Ziya Alkurt, yeni takımında da performansını üst düzeyde tutuyor. 

İspanya ekibi SD Eibar karşısında sahaya ilk onbirde başlayan Ziya Alkurt, Sarı-Kırmızılı forma ile ilk golünü attı. Deniz Türüç’ün ortasında kafa vuruşu ile attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Ziya, yeni sezonda rekabete hazır olduğunu gösterdi. 

 

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