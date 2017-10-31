Kayserispor'un kulüp başkanı, "Bulduğumuzla yetindik, mutluyuz"

Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içeride dışarıda puan almaya, mücadele etmeye, verilen emekleri boşa çıkarmamaya çalışan bir takıma sahip olduklarını belirtti.

Kayserispor'un rakip gözetmeksizin kendi futbolunu oynamaya çalışan bir ekip olduğunu aktaran Bedir, Fenerbahçe deplasmanında da kendi futbolunu oynayan ve bu oyununu rakibine kabul ettirmeye çalışan bir takım görüntüsü verdiklerini ifade etti.

Erol Bedir, Fenerbahçe deplasmanında iyi bir oyun ortaya koyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe gerçekten Türk futbolunun lokomotiflerinden biri. Kadıköy'de oynamak hiç de kolay değil. Sahaya çıktık oynadık, öne geçtik, geriye düştük ama mücadeleyi hiç bırakmadık. Maçın sonunda da 3-3'lük bir skorla da şehrimize döndük. Gönül 3 puanı arzu ederdi ama bulduğumuzla yetindik, mutluyuz. İçeride dışarıda kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz, yenilmemeye çalışıyoruz, galip gelmeye çalışıyoruz. Mücadele ediyoruz, sahada mücadele etmeden, ter akıtmadan hiçbir şey olmayacağını düşünüyoruz. Dünkü müsabakada 115-116 kilometre mesafe kat etmişiz, Fenerbahçe ise bildiğim kadarıyla 110 kilometre mesafe kat etmiş. Bunu yaparsanız kaliteli ayaklarınız da varsa sonuç ortaya çıkar. Maçta gol son saniyede geldi ama erken de gelebilirdi dakikalarına takılmamak lazım. Son saniyede olması, santrası yapılmaması mutluluk anlamında ya da bizim açımızdan 1 puan almanın sevincini biraz daha artırdı."

Maçta ilk yarının son bölümlerinde oyuncularına yapılan faulün verilmediğini ileri süren Bedir, bu pozisyonun ardından beraberlik golünü kalelerinde gördüklerini anlatarak, "Oyun durdurulsaydı, o golü yemeseydik, içeriye 1-0 önde girseydik belki de bugün başka şeyler konuşuyor olacaktık ama sonuçta artısıyla eksisiyle 1 puan aldık. Oyuncularımı kutluyorum. Gerçekten gece yarısı olmasına rağmen Kayseri'den o kadar çok tebrik, teşekkür telefonu aldım ki sanki maçı Kayseri'de oynamış gibi olduk." diye konuştu.