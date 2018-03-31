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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
31.03.2018 - 11:28, Son Güncelleme:

Kayserispor'un kalesi, Fenerbahçe maçında gençlere emanet

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Kayserispor'un kalesi, Fenerbahçe maçında gençlere emanet

Kayserispor - Fenerbahçe maçında sarı kırmızılı takımın kalesini, Süper Lig'de ilk kez 20 yaşındaki Vedat Karukuş koruyacak. Muammer'in ameliyat olması, Lung'un cezalı olması nedeniyle sarı kırmızılı takımın 3. kalecisi Vedat'ın yedekliğini de U-21 takımının file bekçisi Nuh Naci Kırlangıç yapacak. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ''Genç kalecilerimize güvenimiz tam. Bu maç onlar için büyük şans. Defans oyuncularımızda daha dikkati olacak'' dedi.

Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Sarı kırmızılı takımda pazartesi günü sağbek Lopes'in ağır boğaz enfeksiyonu nedeniyle, Badji'nin de kasığındaki ağrı nedeniyle oynayıp oynamayacakları maç saatinde belli olacak. Konyaspor maçında cezalı duruma düşen Rumen futbolcular kaleci Silviu Lung ile Christian Sapunaru da Fenerbahçe maçında takımlarını yalnız bırakacak.

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"GENÇ KALECİLERİMİZ İÇİN BU ÇOK BÜYÜK ŞANS"
Kayserispor'da pazartesi günü sarı kırmızılı takımın kalesini koruyacak 3. kaleci Vedat Karakuş ile U-21 takımının file bekçisi Nuh Naci Kırlangıç antrenmanlarda formda göründü. Bu sezon sadece 1 Türkiye Kupası ve 10 U-21 maçında oynayan Vedat Karakuş'a güvendiklerini söyleyen kulüp başkanı Bedir, ''Bildiğiniz gibi Türk futbolunda önemli bir isme sahip kaleci Rüştü ve Volkan da genç yaşta, önlerindeki kalecilerin sakatlanması veya cezalı olmasıyla parladı. Vedat ve Nuh Naci için de böyle bir şans söz konusu. Ayaklarına kadar gelen kısmeti iyi değerlendireceklerini umuyorum. Lung ve Muammer cezalı veya ameliyatlı olmasaydı Vedat'a şans doğamazdı. Bu onun için bir çıkış maçı olacak. Genç fili bekçilerimizin kalede olması da defans oyuncularımızı daha dikkatli hale getirecektir. O açıdan endişemiz yok'' diye konuştu

"KAYSERİSPOR İÇİN DE FENERBAHÇE İÇİN DE ZOR MAÇ"
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yarın sarı kırmızılı taraftarın saat 18.00'de Karpuzatan Tesisleri'nde olacakları ve takımlarının Fenerbahçe maçının son antrenmanını izleyeceklerini söyledi. Bedir, ''Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kayserispor Buluşma Noktasından (KBN) tesislerimize konvoy halinde gelen sarı kırmızılı taraftar, Fenerbahçe maçının son hazırlığını maç izler gibi seyredip, oyuncularımıza moral verecek. Fenerbahçe maçı bizim için de, onlar için de zor bir maç. Onların zirveden kopmama, bizim de Avrupa Kupalarına gitmeyi gerçekleştirmek için puan veya puanlara ihtiyacımız var. Onların da bizden, bizim de onlardan puan almamızın zor olduğu karşılaşma olacak'' diyerek sözlerini tamamladı.

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