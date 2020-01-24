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GeriFutbol Kayserispor'un itirazı reddedildi! Kvrzic'in 2 maçlık cezası onandı...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.01.2020 - 15:52,Son Güncelleme:/

Kayserispor'un itirazı reddedildi! Kvrzic'in 2 maçlık cezası onandı...

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Kayserispor'un itirazı reddedildi! Kvrzic'in 2 maçlık cezası onandı...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Zoran Kvrzic'in 2 maçlık cezasını onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Tahkim Kurulun, Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) 2 maç men cezası verdiği Zoran Kvrzic için Kayserispor Kulübünün yaptığı itirazı görüştüğü belirtildi.

Kayserispor Kulübünün başvurusunu rededen kurulun, Zoran Kvrzic'in 2 maçlık cezasını oy birliğiyle onadığı aktarıldı.

Kayserisporun itirazı reddedildi Kvrzicin 2 maçlık cezası onandı...

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