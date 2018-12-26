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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İHA
26.12.2018 - 12:08, Son Güncelleme:

Kayserispor'un ilk yarıdaki yaş ortalaması 27.33 oldu

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Kayserispor'un ilk yarıdaki yaş ortalaması 27.33 oldu

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında 24 oyuncusuna şans tanırken, bu oyuncuların yaş ortalaması 27.33 oldu. Forma giyen en yaşlı oyuncu 36 yaşındaki Oleksandr Kucher olurken, en genç futbolcu ise en az 17 yaşındaki Adem Doğan olarak dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 19 puan ile 13.basamakta tamamlayan Kayserispor, ligin ilk yarısında oynadığı 17 maça yaş ortalaması 27.33 olan 24 futbolcu ile çıktı.

Son yıllarda artan yaş ortalaması ile dikkat çeken Kayserispor'da forma giyen en yaşlı oyuncu 22 Ekim 1982 doğumlu Ukraynalı defans oyuncusu Oleksandr Kucher oldu. Bu ismi 35 yaşındaki Umut Bulut ve 34 yaşındaki Cristian Sapunaru takip etti.

Yine 33 yaşındaki Asamoah Gyan ve Silvestre Varela , 32 yaşındaki Şamil Çinaz ile 30 yaşındaki Tjaronn Chery en yaşlı oyuncular olarak dikkat çekti.

Kayserispor'da 20-30 yaş aralığında ise tam 14 oyuncu yer aldı. Takımda 29 yaşında 5 oyuncu, 28 yaşında 1 oyuncu, 27 yaşında bir oyuncu, 26 yaşında 1 oyuncu, 2 yaşında 1 oyuncu, 24 yaşında 3 oyuncu ve 23 yaşında 1 oyuncu forma şansı buldu.

En genç 17 yaşındaki Adem Doğan

Kayserispor'da ligin ilk yarısında forma şansı bulan en genç oyuncu 5 Ekim 2001 doğumlu 17 yaşındaki altyapıdan gelen Adem Doğan oldu.

Sadece 1 maçta 11 dakika süre alan adem Doğan, Süper Ligde bu sezon sahaya çıkan en genç oyuncular arasına ismini yazdırdı. Doğan'ı yine 1 maçta 16 dakika süre alan 18 yaşındaki Kazım Çelik ile 1 maçta 5 dakika görev yapan 19 yaşındaki Hakan Çıtak takip etti.

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