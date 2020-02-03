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GeriFutbol Kayserispor'un Brezilyalısı Pedro Henrique: "Hakem hataları bıkkınlık verdi"
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İHA
Haber Giriş: 03.02.2020 - 09:24,Son Güncelleme:/

Kayserispor'un Brezilyalısı Pedro Henrique: "Hakem hataları bıkkınlık verdi"

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Kayserispor'un Brezilyalısı Pedro Henrique: "Hakem hataları bıkkınlık verdi"

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, Galatasaray maçı sonrasında açıklama yaparak hakem hatalarından dert yandı.

İstanbul'da oynanan ve 4-1 mağlup oldukları Galatasaray müsabakası sonrasında açıklama yapan Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Pedro Henrique,

"Galatasaray iyi bir takım ve bugün kazanmayı haketti. Rakibe karşı saygıda kusur etmiyorum. Sahaya çıktılar oynadılar kazandılar. Fakat hakem hataları gerçekten bize bıkkınlık verdi. Ligin son sırasındayız. Evet bunda da bizim kabahatimiz var. Ama bir değil iki değil üç değil. Her maçımızda gerçekten çok fahiş hakem hataları oluyor" dedi.

Pedro Henrique, "Kayseri, futbolu seven bir şehir. Kayserispor taraftarı fanatik bir taraftar. Kayseri şehri, bu yaklaşımı haketmiyor. Gerçekten sürekli bize karşı hatalar oluyor. Bu hatalar bizi yıldırdı. Ligin dibinden çıkmak için çabalıyoruz ama sürekli bize hakem hataları var. Artık bu hatalar bitsin" yorumu yaptı.

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