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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.11.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

Kayserispor'un başkan adayı Berna Gözbaşı kimdir?

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Kayserispor'un başkan adayı Berna Gözbaşı kimdir?

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Berna Gözbaşı, 30 Kasım'da gerçekleştirilecek genel kurulda başkan adayı oldu. Sarı-kırmızılı kulüpte 3 yıldır görev yapan Berna Gözbaşı, seçilmesi durumunda Süper Lig'deki ilk kadın kulüp başkanı olacak. Peki, Kayserispor'un başkan adayı Berna Gözbaşı kimdir?

Kayserili olan Berna Gözbaşı, Gelibolu‘da dünyaya geldi.. Memur bir ailenin tek kızı olarak, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nden 1996 yılında mezun oldu.

Berna Gözbaşı, iş hayatına Kayseri Çinkur'un ihracat biriminde başladı. Londra Metal Borsasında "Uluslararası Finans, Metal Ticareti, Futures& Options" konusunda eğitim aldıktan sonra, ilk şirketi olan BRN Uluslararası Danışmanlık ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ni 2001 yılında kurdu.

Birçok firmaya uluslararası pazarlama ve dış ticaret danışmanlığı yaptı. İhracata açılmamış bir cok KOBİ'yi ihracatla tanıştıran Gözbaşı, 2001 -2006 yılları arasında Ortadoğu, Doğu ve Batı Afrika pazarlarında aktif çalıştı.

2006 yılında yatak üretimine başladı.

BRN Yatak'ı farklı paketleme yöntemleri 5 kıtada 60'dan fazla ülkeye ihraç eden bir şirket haline getirerek, çok kısa bir sürede sektörün en önemli ihracatçı firmalarından biri haline getirdi ve girişimcilik ve ihracat dalında birçok ödüle layık görüldü ve genç ve kadın girişimciler için rol model oldu.

Kayseri Sanayi Odası ilk kadın meclis üyesi olan Berna Gözbaşı'nın 2 kızı vardır.

Aldığı ödüllerden bazıları şunlar:

Berna Gözbaşı, "Alanında En Başarılı İş Kadınları "Yılın En Başarılı Kadın İşvereni" Ödülü'nü Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.
2012 yılında "AKİB – 2012 Yılı Kayseri İhracatının Yıldızları" Ödülü'ne layık görüldü.
2012 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Harvard Üniversitesi -AllWorld Network – Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 25 Şirketi arasında yer aldı.
2012 yılındaYaratıcı Genç Girişimciler Derneği Ödülleri Türkiye 1'incisi oldu. (CYEA Creative Young Entrepreneurship Awards 2012)
2011 yılında Avrupa İş Ödülleri'nde (European Business Awards) "Yenilikçilik, Inovasyon ve En İyi Uygulamada" 15.000 firma arasından finale kalarak Avrupa'nın en başarılı 10 girişimcisi arasına girdi ve "Ruban D'Honneur 2011" nişanına layık görüldü.
2009 yılında Dünya Gazetesi, DHL ve Akbank işbirliğiyle hazırlanan Türkiye geneli "İhracatın Yıldızları" yarışmasında "Yeni Pazarlama Ulaşma Başarısı" konusunda ödül aldı.
2009 yılında Kayseri Sanayi Odası'nın "Krizde İhracat ve İstihdamı Artırma ve Yenilikçi Ürünler" Özel Ödülü'ne layık görüldü.
2007 yılında Garanti Bankası ve Ekonomist Dergisi tarafından Türkiye'de ilk kez
düzenlenen "Türkiye'nin Kadın Girişimci" Yarışması'nda Türkiye birincisi seçildi.
2006 yılında Kayseri Ticaret Odası tarafından "Başarılı Genç İhracatçısı" seçildi.
2002 yılında Dünya Gazetesi – "İllerin En Başarılı İş Kadını Yarışması" Kayseri ili birincisi seçildi.

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