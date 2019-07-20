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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.07.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Kayserispor'un Avusturya kampı

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Kayserispor'un Avusturya kampı

İstikbal Mobilya Kayserispor, futbolda 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına devam etti.

Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, güne sabah erken saatlerdeki kros ile başladı.
Daha sonra futbolculardan bazıları teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde sahada antrenman yaptı.

Fiziksel çalışmayla başlayan idmanda futbolcular, bire bir, ikiye iki ve üçe üç olarak dar alanda adam geçme, hücum ve savunma uygulamaları üzerinde durdu.

Kaleciler ise kaleci antrenörü Erdoğan Özdoğan idaresinde ayrı çalıştı. İdmanda 1 yıllık sözleşme imzalanan kaleci Hakan Arıkan da yer aldı.
Antrenman soğuma hareketleriyle sona erdi.  Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını akşam yapacağı idmanla sürdürecek.

Ali Kaynar: "Güzel idmanlar geçiyor"

Kampta bulunan Kayserispor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Yurt Dışı Temsilcisi Ali Kaynar, çalışmaların iyi gittiğini söyledi.  Yeni sezon hazırlıkları için Seefeld'de bulunduklarını aktaran Kaynar, "Hocamızın ve teknik ekibimizin gözetiminde güzel idmanlar geçiyor. Şu anda takım iyi bir şekilde ilerliyor." diye konuştu.

Kaynar, sezonu ilk 5 içinde tamamlamak istediklerini belirterek, "Bu takım ve ruhla ilk 5'e gireceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Eski kalecileri Hakan Arıkan'la yeniden anlaştıklarını aktaran Kaynar, "Hakan Arıkan ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Transfer komitemiz ve hocamızın değerlendirmesi sonucunda uygun bulundu ve arkadaşımız takıma katıldı." şeklinde görüş belirtti.

Ali Kaynar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Avusturya'da İspanya'nın Eibar takımı ile maç yapacaklarını ve Avrupa'daki hemşehrilerini müsabakaya davet ettiğini vurguladı.

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