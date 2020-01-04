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Futbol
Haber Giriş: 04.01.2020 - 14:13,Son Güncelleme:/

Kayserispor'un Antalya kampı

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Kayserispor'un Antalya kampı

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

Ligde ilk 17 haftalık bölümü 10 puanla 18'inci ve son sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Robert Prosinecki'nin yokluğunda yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana Silviu Lung, Miguel Lopes, Bernard Mensah, Artem Kravets, Pedro Henrique ve Brice Dja Djedje katılmadı. Bu oyuncuların birkaç gün içinde kampa dahil olacağı öğrenildi.

Sakatlığı bulunan kaleci Eray İşcan, takımdan ayrı çalıştı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, akşam yapacağı idmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...


MevzuBahis | 4-5 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
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Kayserisporun Antalya kampı


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