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Futbol
Haber Giriş: 08.01.2020 - 23:05,Son Güncelleme:/

Kayserisporlu Bernard Mensah'tan transfer yanıtı! "Gitmiyorum"

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Kayserisporlu Bernard Mensah'tan transfer yanıtı! "Gitmiyorum"

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu belirtilen Bernard Mensah, Kayserispor'dan ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.

Kayserispor'un 25 yaşındaki futbolcusu Bernard Mensah, geleceğiyle ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"BİR YERE GİTMİYORUM"

Galatasaray ve Fenerbahçe ile ismi anılan Mensah, "Şu an Kayserispor'un futbolcusuyum. Bir yere gitmiyorum." dedi.

"LİGDE KALACAĞIZ"

Bernard Mensaj sözlerini, "İyi bir hocamız var. Ligi tanıyor, Türkiye'yi biliyor. Takıma katılacak transferlerle birlikte ligde kalacağımıza inanıyorum" ifadeleriyle tamamladı.

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