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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
05.08.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

Kayserispor'dan transfer açıklaması

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Kayserispor'dan transfer açıklaması

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, geçen sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Hollandalı oyuncu Tjaronn Chery'den haber beklediklerini söyledi.

Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada Chery ile bu sezon da devam etmek istediklerini fakat oyuncunun çocuklarının Kayseri'de okul problemi yaşadığı için gelip gelmeme konusunda tereddüt yaşadığını belirtti.

Chery'nin şu anda Hollanda'da olduğunu ve Kayseri'ye gelme konusunda ailesiyle görüşme yaptığını aktaran Bedir, şunları kaydetti:

"Chery geçtiğimiz sezon bize çok önemli katkı sağladı. Bu sezon da onu kadromuzda görmek istiyoruz. Yalnız çocuklarının okul probleminden dolayı anlaşma sağlanamadı. Bugün sabah Chery ile telefonda görüntülü olarak görüştüm. Kayseri'ye gelmek istediğini ve burada mutlu olduğunu bana iletti. Bir yıl daha gelebilmek için eşi ve ailesiyle bir kez daha görüşeceğini söyledi ve bugün ya da yarın kesin cevabını vereceğini ifade etti."

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- Nijeryalı Kayode Kayseri'ye gelecek

Hücum hattını güçlendirmek için de çalışmaların sürdüğünü ve geçen sezon Shakhtar Donetsk forması giyen Nijeryalı forvet Olarenwaju Kayode ile görüştüklerini dile getiren Bedir, "Oyuncunun vize sorunu vardı, onu çözdük. Kayseri'ye getirip tekrar bir görüşme yapacağız. Kayode bugün ya da yarın Kayseri'ye gelecek. Buradaki görüşmeden sonra her şey belli olacak." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan 20 yaşındaki genç stoper Alpay Çelebi'yi kiralık olarak kadrolarına kattıklarını fakat havalimanlarındaki yoğunluklardan oyuncunun Kayseri'ye gelemediğini belirten Bedir, "Turizm ve hac dönemi olmasından dolayı uçaklarda yer bulamıyoruz. Bu nedenle Kayseri'ye gelmeleri uzuyor. Alpay'ı İstanbul'dan uçaktan yer bulup da getiremedik. Kara yolu alternatifini düşünüyoruz. Olarenwaju Kayode de aynı problemi yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

 

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