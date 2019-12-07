Kayserispor'dan Tavares açıklaması! Herkes transfer sandı ama...

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Adryan Oliveira Tavares ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, bu gelişmeyi kamuoyuyla paylaşırken Süper Lig'de şimdiye dek görülmemiş bir strateji izledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Berna Gözbaşı ile Tavares'in tokalaşırken ve imza atarken çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.

Genelde yeni transferleri duyururken uygulanan bu yöntemin kulüple yollarını ayıran bir futbolcu için kullanılması sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kamuoyu Bilgilendirme

Adryan Oliveira Tavares ile Karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Alacaklarının büyük bir bölümünden vazgeçerek fedakarlık gösteren Adryan Tavares’e teşekkür ederiz.

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü

Editörlerimizden Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, hafta sonu oynanacak maçlara dair tahminlerini paylaştı...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!