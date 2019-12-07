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Futbol
07.12.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

Kayserispor'dan Tavares açıklaması! Herkes transfer sandı ama...

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Kayserispor'dan Tavares açıklaması! Herkes transfer sandı ama...

İstikbal Mobilya Kayserispor, Adryan Oliveira Tavares ile yollarını ayırdı. Başkan Berna Gözbaşı ve yönetiminin bu gelişmeyi duyurma tarzı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Adryan Oliveira Tavares ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, bu gelişmeyi kamuoyuyla paylaşırken Süper Lig'de şimdiye dek görülmemiş bir strateji izledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Berna Gözbaşı ile Tavares'in tokalaşırken ve imza atarken çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.

Genelde yeni transferleri duyururken uygulanan bu yöntemin kulüple yollarını ayıran bir futbolcu için kullanılması sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kayserispordan Tavares açıklaması Herkes transfer sandı ama...

İstikbal Mobilya Kayserispor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kamuoyu Bilgilendirme

Adryan Oliveira Tavares ile Karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Alacaklarının büyük bir bölümünden vazgeçerek fedakarlık gösteren Adryan Tavares’e teşekkür ederiz.

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü

 

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Kayserispordan Tavares açıklaması Herkes transfer sandı ama...

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