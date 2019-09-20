Kayserispor'dan rekor forma satışı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKayserispor'dan rekor forma satışı
GeriFutbol Kayserispor'dan rekor forma satışı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)-
20.09.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Kayserispor'dan rekor forma satışı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayserispor'dan rekor forma satışı

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor'un ekonomik sıkıntılarının azaltması amacıyla düzenlenen yardım gecesinde 80 bin 349 forma satıldı.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen geceye, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Beldiye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, yönetim kurulu üyeleri, davetliler ve taraftarlar katıldı. Gecede Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, antrenörler ve futbolcular da yer aldı.

'ÖNEMLİ OLAN BİRLİK VE BERABERLİK'

Moderatörlüğünü Ersin Düzen ve Şükran Albayrak'ın yaptığı gecede 80 bin 349 forma satıldı. Kulübe destek veren taraftarlara teşekkür eden İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Toplanılan yardımdan daha önemli olan birlik ve beraberliktir. Kalbi Kayserispor ile olan herkesin nabzı birlikte attı, önemli olan buydu. Herkese teşekkür ederim" dedi. Teknik direktör Hikmet Karaman da, "Herkes Kayserispor için elinden geleni yapmalı. Kayserispor belirli bir kişinin değil 'Kayserliyim' diyen herkesindir" ifadelerini kullandı.

Kayserispordan rekor forma satışı

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Quaresma yine olay yarattı!
Kayserispor, Disiplin Kurulu'na sevk edilen antrenör Ferhat Kurnaz ile yollarını ayırdı!
Altay Bayındır, eski takımına karşı ilk kez forma giyecek!
Ligin gol atamayan tek takımı Göztepe, Konyaspor karşısında! iddaa'da TEK MAÇ...