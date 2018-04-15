Kayserispor'dan kritik galibiyet
Süper Lig'de 29. hafta maçında Kayserispor evinde Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Gençlerbirliği'nin gollerini 56. dakikada penaltıdan Sessegnon ve 86. dakikada Skuletic atarken ev sahibi Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikad Boldrin, 44. dakikada William ve 77. dakikada Deniz Türüç kaydetti. Kayserispor'un maçın uzatma dakikalarında 90+6'da attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 44'e yükseltirken, Gençlerbirliği 30 puanda kaldı.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu
Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık (Dk. 63 Şamil Çinaz), Kucher, Atila Turan, Sapunaru, Boldrin, Badji, Amorim (Dk. 80 Erdal Öztürk), Deniz Türüç, Gyan (Dk. 57 Umut Bulut)
Gençlerbirliği: Hopf, Zeki Yavru, Luccas Claro, Palitsevich, Pogba (Dk. 46 Rahmetullah Berişbek), Uğur Çiftçi, Dialo, Alper Uludağ (Dk. 80 İlker Karakaş), Sessegnon, Manu, Deniz Yılmaz (Dk. 46 Skuletic)
Goller: Dk. 28 Boldrin, Dk. 44 Amorim, Dk. 77 Deniz Türüç (Kayserispor), Dk. 56 Sessegnon (Penaltıdan), Dk. 87 Skuletic (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 33 Zeki Yavru, Dk. 40 Palitsevich, Dk. 67 Alper Uludağ (Gençlerbirliği), Dk. 47 Gyan, Dk. 54 Sapunaru (Kayserispor)
MAÇIN GOL DAKİKALARI
28. dakikada Kayserispor'da kaleyi cepheden gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Atila Turan'ın sert şutunda, top kale direğinin sol köşe birleşimine çarparak ceza sahasına döndü. Pozisyonu iyi takip eden Boldrin'in altıpas önünde yaptığı tek vuruşta kaleci Hopf topu çıkardı. Maçın hakemi bu pozisyonda meşin yuvarlağın kale çizgisini geçtiğine hükmederek gol kararı verdi: 1-0
44. dakikada Gençlerbirliği yarı alanın ilk metrelerinde Boldrin'in gönderdiği ara pasına koşu yapan Amorim, sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara buluşturdu: 2-0
56. dakikada penaltıyı kullanan Sessegnon, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-1
77. dakikada Amorim topu ceza sahasında bulunan Umut Bulut'a doğru gönderdi. Umut'un üzerinden atlamasıyla topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunda, meşin yuvarlak savunmaya da çarparak filelere gitti: 3-1
87. dakikada Gençlerbirliği atağında, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Manu topu Sessegnon'a aktardı. Sessegnon'un pasında topu alan Skuletic'in şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2
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