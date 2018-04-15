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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
15.04.2018 - 15:54, Son Güncelleme:

Kayserispor'dan kritik galibiyet

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Kayserispor'dan kritik galibiyet

Süper Lig'de 29. hafta maçında Kayserispor evinde Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Gençlerbirliği'nin gollerini 56. dakikada penaltıdan Sessegnon ve 86. dakikada Skuletic atarken ev sahibi Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikad Boldrin, 44. dakikada William ve 77. dakikada Deniz Türüç kaydetti. Kayserispor'un maçın uzatma dakikalarında 90+6'da attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 44'e yükseltirken, Gençlerbirliği 30 puanda kaldı.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu 
Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık (Dk. 63 Şamil Çinaz), Kucher, Atila Turan, Sapunaru, Boldrin, Badji, Amorim (Dk. 80 Erdal Öztürk), Deniz Türüç, Gyan (Dk. 57 Umut Bulut) 
Gençlerbirliği: Hopf, Zeki Yavru, Luccas Claro, Palitsevich, Pogba (Dk. 46 Rahmetullah Berişbek), Uğur Çiftçi, Dialo, Alper Uludağ (Dk. 80 İlker Karakaş), Sessegnon, Manu, Deniz Yılmaz (Dk. 46 Skuletic) 
Goller: Dk. 28 Boldrin, Dk. 44 Amorim, Dk. 77 Deniz Türüç (Kayserispor), Dk. 56 Sessegnon (Penaltıdan), Dk. 87 Skuletic (Gençlerbirliği) 
Sarı kartlar: Dk. 33 Zeki Yavru, Dk. 40 Palitsevich, Dk. 67 Alper Uludağ (Gençlerbirliği), Dk. 47 Gyan, Dk. 54 Sapunaru (Kayserispor)

MAÇIN GOL DAKİKALARI
28. dakikada Kayserispor'da kaleyi cepheden gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Atila Turan'ın sert şutunda, top kale direğinin sol köşe birleşimine çarparak ceza sahasına döndü. Pozisyonu iyi takip eden Boldrin'in altıpas önünde yaptığı tek vuruşta kaleci Hopf topu çıkardı. Maçın hakemi bu pozisyonda meşin yuvarlağın kale çizgisini geçtiğine hükmederek gol kararı verdi: 1-0
44. dakikada Gençlerbirliği yarı alanın ilk metrelerinde Boldrin'in gönderdiği ara pasına koşu yapan Amorim, sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara buluşturdu: 2-0 
56. dakikada penaltıyı kullanan Sessegnon, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-1 
77. dakikada Amorim topu ceza sahasında bulunan Umut Bulut'a doğru gönderdi. Umut'un üzerinden atlamasıyla topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunda, meşin yuvarlak savunmaya da çarparak filelere gitti: 3-1 
87. dakikada Gençlerbirliği atağında, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Manu topu Sessegnon'a aktardı. Sessegnon'un pasında topu alan Skuletic'in şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2 

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