Kayserispor'dan Deniz Türüç transferi açıklaması! Fenerbahçe'ye mi geliyor?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKayserispor'dan Deniz Türüç transferi açıklaması! Fenerbahçe'ye mi geliyor?
GeriFutbol Kayserispor'dan Deniz Türüç transferi açıklaması! Fenerbahçe'ye mi geliyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) -
06.07.2019 - 16:26, Son Güncelleme:

Kayserispor'dan Deniz Türüç transferi açıklaması! Fenerbahçe'ye mi geliyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayserispor'dan Deniz Türüç transferi açıklaması! Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Kayserispor'da başkan Erol Bedir, son dönemde artan Deniz Türüç-Fenerbahçe iddialarının ardından bir açıklama yaptı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor'da başkan Erol Bedir, "Deniz Türüç hakkında farklı kulüplerle ilgili şeyler konuşuluyor ama bizimle oturup pazarlık eden yok. Çünkü ortada oturup pazarlık edecek bir müşteri yok" dedi. 2019-2020 sezonu ilk etap kampını kulüp tesislerinde sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor'un son antrenmanına kaleci Lung, sözleşmesi yenilenen Umut Bulut, Mensah ile yeni transferlerden Mert ve genç futbolcular katıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren idmanda sarı-kırmızılı futbolcular kondisyon, pas çalışması ve yarı saha maç yaptılar. Kulüp başkanı Erol Bedir ve kulüp yöneticileri antrenmanı takip etti.

"DENİZ TÜRÜÇ İLE İLGİLİ BİZİMLE PAZARLIK EDEN YOK"

Transfer piyasasında bu sezon 1-2 futbolcunun konuşulduğunu kaydeden başkan Bedir, "Transfer piyasasında geçen sene daha fazla Türk futbolcu vardı. 7-8 futbolcu konuşuluyordu. Bu yıl yerli transfer edilebilecek 1-2 futbolcu var. Deniz Türüç hakkında farklı kulüplerle ilgili şeyler konuşuluyor ama bizimle oturup pazarlık eden yok. Bunun nedeni de yayıncı kuruluş ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yapılacak olan görüşme. Yayıncı kuruluş döviz kurunun 3,8'e sabitlenmesini istiyor. Bu bizim ciddi şekilde gelir kaybımız demek. Daha sonra kulüpler borçlarını yapılandıracak sonra transfere yönelebilecek. Galatasaray satmadan alamıyor. Fenerbahçe'ye bir bütçe verilecek, Beşiktaş da ayrıca kaynak arayışında. Böyle bir ortamda 'Ben bu rakamı istiyorum. Bu fiyata alırım- satarım' denmesinin anlamı yok. Çünkü ortada oturup pazarlık atacak bir müşteri yok. Şampiyonluk yaşamış, Avrupa'da başarı elde etmiş takımlar Deniz'i ciddi şekilde istiyorlar. İstemekle olmuyor ki. Benim de aklımda öyle futbolcular geçiyor ki ama alamam keşke alsam. Bonservisli futbolcu transferlerinin biraz daha gecikeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA 3-4 İSME DAHA İMZA ATTIRACAĞIZ"

Başkan Bedir, Hikmet Karaman'ın raporu doğrultusunda kendilerine faydalı olacak isimlerin listesini eklediklerini söyledi. Bedir konuşmasının devamında, "Ziya ve Mert takıma katıldı. Önümüzdeki hafta içerisinde yerli veya yabancı 3-4 futbolcuyu daha açıklamış oluruz. Eksiklik bulunan mevkilerimiz belli. Geçen sezon sözleşmesi bitenlerden sadece Mensah ve kaptan Umut ile sözleşme imzaladık" diye konuştu.

UMUT BULUT İLE DEVAM

Umut Bulut'un Kayserispor'da kalmak istediğini belirten kulüp başkanı Erol Bedir, "Umut önce telefon açtı, sonra buraya geldi. Konuştuğumuzda 'Ben Kayserinin evladıyım. 3 senedir Kayseri'de futbol oynuyorum. Benim geleceğim de burada. Başka takımlardan telifler var ama ben başka takımlarda çok para kazanmak veya banko oynamak yerine Kayseri'de kalmak, oynayabildiğim kadar oynamak, sonrasında da geleceğim konusunda söz sahibi olmak istiyorum' dedi. Hocamız ile konuştuk, o da Umut ile devam etmenin faydalı olacağını söyledi. Sözleşmesi biten bir yabancı futbolcu konusunda hoca ile mutabık kaldık" diye konuştu.

HASAN HÜSEYİN SAKATLANDI

Sarı - kırmızılıların sezonun ilk antrenmanında takımla birlikte çalışan Hasan Hüseyin Acar sakatlandı. Geçen sezon sağ ayak serçe parmağından sakatlanan ve 2 ay sahalardan uzak kalan Hasan Hüseyin Acar, sezonun ilk antrenmanında tekrar sakatlandı. Takımla idmana çıkan Hasan Hüseyin'in geçen seneki sakatlığının nüksettiği öğrenildi. Konu ile ilgili açıklama yapan kulüp başkanı Erol Bedir, "Hasan Hüseyin Acar parmağındaki küçük problemden dolayı ameliyat olacak. Onun sıkıntısı 4-5 hafta sürecektir. Hemen ameliyat olmasını istiyoruz ki ligin başlamasına yetişebilsin" açıklamasında bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Kayserispor'dan Deniz Türüç transferi açıklaması! Fenerbahçe'ye mi geliyor?
Göztepe, Mustafa Yumlu'yu transfer ediyor! Eren Derdiyok'ta son dakika...
Atletico Madrid, Alvaro Morata'yı yeniden kiraladı! | Transfer haberleri...
Ömer Uzun 5 yıllığına Kayserispor'da