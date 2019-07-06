Kayserispor'dan Deniz Türüç transferi açıklaması! Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Spor Toto Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor'da başkan Erol Bedir, "Deniz Türüç hakkında farklı kulüplerle ilgili şeyler konuşuluyor ama bizimle oturup pazarlık eden yok. Çünkü ortada oturup pazarlık edecek bir müşteri yok" dedi. 2019-2020 sezonu ilk etap kampını kulüp tesislerinde sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor'un son antrenmanına kaleci Lung, sözleşmesi yenilenen Umut Bulut, Mensah ile yeni transferlerden Mert ve genç futbolcular katıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren idmanda sarı-kırmızılı futbolcular kondisyon, pas çalışması ve yarı saha maç yaptılar. Kulüp başkanı Erol Bedir ve kulüp yöneticileri antrenmanı takip etti.

"DENİZ TÜRÜÇ İLE İLGİLİ BİZİMLE PAZARLIK EDEN YOK"

Transfer piyasasında bu sezon 1-2 futbolcunun konuşulduğunu kaydeden başkan Bedir, "Transfer piyasasında geçen sene daha fazla Türk futbolcu vardı. 7-8 futbolcu konuşuluyordu. Bu yıl yerli transfer edilebilecek 1-2 futbolcu var. Deniz Türüç hakkında farklı kulüplerle ilgili şeyler konuşuluyor ama bizimle oturup pazarlık eden yok. Bunun nedeni de yayıncı kuruluş ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yapılacak olan görüşme. Yayıncı kuruluş döviz kurunun 3,8'e sabitlenmesini istiyor. Bu bizim ciddi şekilde gelir kaybımız demek. Daha sonra kulüpler borçlarını yapılandıracak sonra transfere yönelebilecek. Galatasaray satmadan alamıyor. Fenerbahçe'ye bir bütçe verilecek, Beşiktaş da ayrıca kaynak arayışında. Böyle bir ortamda 'Ben bu rakamı istiyorum. Bu fiyata alırım- satarım' denmesinin anlamı yok. Çünkü ortada oturup pazarlık atacak bir müşteri yok. Şampiyonluk yaşamış, Avrupa'da başarı elde etmiş takımlar Deniz'i ciddi şekilde istiyorlar. İstemekle olmuyor ki. Benim de aklımda öyle futbolcular geçiyor ki ama alamam keşke alsam. Bonservisli futbolcu transferlerinin biraz daha gecikeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA 3-4 İSME DAHA İMZA ATTIRACAĞIZ"

Başkan Bedir, Hikmet Karaman'ın raporu doğrultusunda kendilerine faydalı olacak isimlerin listesini eklediklerini söyledi. Bedir konuşmasının devamında, "Ziya ve Mert takıma katıldı. Önümüzdeki hafta içerisinde yerli veya yabancı 3-4 futbolcuyu daha açıklamış oluruz. Eksiklik bulunan mevkilerimiz belli. Geçen sezon sözleşmesi bitenlerden sadece Mensah ve kaptan Umut ile sözleşme imzaladık" diye konuştu.

UMUT BULUT İLE DEVAM

Umut Bulut'un Kayserispor'da kalmak istediğini belirten kulüp başkanı Erol Bedir, "Umut önce telefon açtı, sonra buraya geldi. Konuştuğumuzda 'Ben Kayserinin evladıyım. 3 senedir Kayseri'de futbol oynuyorum. Benim geleceğim de burada. Başka takımlardan telifler var ama ben başka takımlarda çok para kazanmak veya banko oynamak yerine Kayseri'de kalmak, oynayabildiğim kadar oynamak, sonrasında da geleceğim konusunda söz sahibi olmak istiyorum' dedi. Hocamız ile konuştuk, o da Umut ile devam etmenin faydalı olacağını söyledi. Sözleşmesi biten bir yabancı futbolcu konusunda hoca ile mutabık kaldık" diye konuştu.

HASAN HÜSEYİN SAKATLANDI

Sarı - kırmızılıların sezonun ilk antrenmanında takımla birlikte çalışan Hasan Hüseyin Acar sakatlandı. Geçen sezon sağ ayak serçe parmağından sakatlanan ve 2 ay sahalardan uzak kalan Hasan Hüseyin Acar, sezonun ilk antrenmanında tekrar sakatlandı. Takımla idmana çıkan Hasan Hüseyin'in geçen seneki sakatlığının nüksettiği öğrenildi. Konu ile ilgili açıklama yapan kulüp başkanı Erol Bedir, "Hasan Hüseyin Acar parmağındaki küçük problemden dolayı ameliyat olacak. Onun sıkıntısı 4-5 hafta sürecektir. Hemen ameliyat olmasını istiyoruz ki ligin başlamasına yetişebilsin" açıklamasında bulundu.