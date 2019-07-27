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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.07.2019 - 21:59, Son Güncelleme:

Kayserispor'dan Deniz Türüç açıklaması

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Kayserispor'dan Deniz Türüç açıklaması

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, futbolcuları Deniz Türüç'le ilgili resmi transfer teklifi almadıklarını belirtti.

Bedir, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Deniz Türüç'le ilgili transfer haberlerinin hem kulübü hem de futbolcuyu rahatsız ettiğine dikkati çekti.

Transfer görüşmeleri yaptıklarını fakat herhangi bir neticeye ulaşılmadığını aktaran Bedir, şunları kaydetti:

"Son günlerde artan şekilde kaptanımız Deniz Türüç'le ilgili transfer haberleri çıkmakta ve aslı olmayan 'ya tutarsa' şeklinde son dakika asparagasları yayınlanmaktadır. Futbolcumuzun önce bir kulübe imza atacağı iddia edilirken, bir saat sonra başka bir takımla anlaştığı haberi yayılmaktadır. Bu tip söylentiler, bir noktadan sonra Deniz'i de kulübümüzü de taraftar ve camiamızı da rahatsız etmektedir."
Başkan Bedir, açıklamasına şöyle devam etti:

"Yaklaşık 15-20 gün önce oyuncumuzla ilgilenen üç kulübün yöneticisiyle de görüşmeler yapılmış, üç kulübe de futbolcunun tercihine göre hareket edeceğimiz, oyuncuyla anlaştıkları takdirde Kayserispor olarak kolaylık sağlayacağımız ifade edilmiştir. Ancak bugüne kadar geçen sürede ciddi ve resmi teklife dönüşmüş hiçbir öneri tarafımıza ulaşmamıştır. Oyuncunun da bize bir yönlendirmesi bulunmamaktadır. Sonuç olarak, futbolcumuz Deniz Türüç'ün 3 güzide kulübümüzden herhangi birine transfer ihtimali, ligimizde oynayan diğer futbolculardan fazla değildir."

Deniz Türüç'le ilgilenen takımların düşüncelerine saygı duyduğunu da belirten Bedir, "Bu konularla ilgili daha fazla spekülasyonun Türk futboluna bir faydasının olmayacağı bilincinden hareketle, oyuncumuzun da takımına konsantre olmasını temin etmek adına ciddi bir gelişme olduğu takdirde spor camiasının derhal bilgilendirileceği taahhüdümüzle konunun kapatılması ilgililerden dileğimizdir." ifadelerini kullandı.

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