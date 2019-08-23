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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
23.08.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

Kayserispor'dan Cadiz bombası! Transfer... | Son dakika haberleri...

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Kayserispor'dan Cadiz bombası! Transfer... | Son dakika haberleri...

Kayserispor'un büyük bir gizlilikle yürüttüğü forvet transferindeki isim ortaya çıktı. Kayseri, Benfica’nın Setubal’dan 3 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Jhonder Cadiz’i renklerine bağlıyor.

Kayserispor transferde kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir mesai içerisinde. Sarı- Kırmızılılar’ın ana önceliği ise hücum hattının en ucu... İç Anadolu ekibi geçen sezondan bu yana çektiği golcü sıkıntısını gidermek için uzun bir süredir arayıştaydı. Sonunda hedef netleşti: Jhonder Cadiz... Benfica’nın geçen sezon Setubal’da yıldızlaştıktan sonra 3 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı 24 yaşındaki golcüyü kiralamak adına girişimlere başlayan Kayseri, önemli mesafe katetti. Oyuncunun kendisine 600 bin Euro, kulübüne ise 400 bin Euro’luk bir teklif gitti.

Telafi zamanı

Satın alma opsiyonuyla kiralanması planlanan futbolcuyla ilgili Portekiz devinin yanıtı bekleniyor. Öte yandan Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdüren Kayserispor’da çalışmalar son sürat devam ediyor. Sakatlıkları devam eden Eray İşcan ve Alpay Çelebi dışında eksiği bulunmayan Hikmet Karaman’ın takımında oyuncular ilk maçtaki yenilgiyi telafi etmek istiyor.

Alpay Çelebiden kötü haber..
Alpay Çelebi'den kötü haber..

Hikmet Karaman, Alanyaspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından bu açıklamaları yapmıştı...

Hikmet Karaman'dan hakem tepkisiSüper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Alanyaspor'a 1-0 yenilen İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktörü Hikmet Karaman, takımının mağlubiyeti hak edecek bir oyun ortaya koymadığını söyledi.
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Kayserispordan Cadiz bombası Transfer... | Son dakika haberleri...

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