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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
08.10.2019 - 09:27, Son Güncelleme:

Kayserispor'da teknik direktörlüğe 4 aday

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Kayserispor'da teknik direktörlüğe 4 aday

Kayserispor'da Hikmet Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışları başladı. Karaman’ın koltuğuna 1 numaralı aday Tayfur Havutçu.

Kötü sonuçların ardından Kayserispor’da hem başkan Erol Bedir hem de teknik direktör Hikmet Karaman görevi bırakırken, başkanlık görevine Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman oy birliği ile getirilmişti.

Sarı- Kırmızılılar’da şimdi gündem yeni hoca. Karaman’ın koltuğuna 1 numaralı aday, Tayfur Havutçu. Milli arada genç teknik adam ile görüşecek olan yönetimin ajandasında Hamza Hamzaoğlu, Samet Aybaba ve İlhan Palut gibi isimler de yer alıyor.

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