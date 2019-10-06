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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
06.10.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

Kayserispor'da Tayfur Havutçu sesleri

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Kayserispor'da Tayfur Havutçu sesleri

Süper Lig’de Göztepe’ye 4-0 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da teknik direktör Hikmet Karaman’ın geleceği tartışılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyet sonrasında istifa eden ancak yönetimin arkasında durduğu tecrübeli teknik adamla milli arada yolların ayrılması bekleniyor.

Kayserispor’da Hikmet Karaman’ın yerine gelmesi beklenen isimler arasında en büyük adayın Tayfur Havutçu olduğu öğrenildi.

Süper Lig’de bu sezon galibiyete hasret olan ve 7 maçta 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılarda eleştirilerin hedefi teknik direktör Hikmet Karaman oldu. Geçtiğimiz hafta 2-1 mağlup oldukları Konyaspor maçı sonrası yönetimle bir araya gelen ve istifasını vermek isteyen Karaman’a yönetim destek olmuş, yola devam kararı alınmıştı. Son olarak dün Süper Lig’in 7’nci haftasında deplasmanda Göztepe’ye de farklı mağlup olan Kayserispor’da Hikmet Karaman’ın görevden ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Karaman’ın Göztepe karşısında çıkardığı farklı ilk 11’in yönetimde bardağı taşıran son damla olduğu öğrenildi.

Yücel İldiz görüşme masasına
Yücel İldiz görüşme masasına!

TAYFUR HAVUTÇU SESLERİ

Ligde milli araya girilmesiyle birlikte Kayserispor’u hareketli günler bekliyor. Teknik direktör Hikmet Karaman ile yolların ayrılmasıyla birlikte, sarı-kırmızılıların hedefindeki ilk isim Tayfur Havutçu. Önümüzde hafta içi Havutçu ile bir araya gelecek olan Kayserispor yönetimi, daha önce Beşiktaş’ı ve Adana Demirspor’u çalıştıran, ayrıca A Milli Takım’da da görev alan tecrübeli teknik adama takımı emanet etmek istiyor. Havutçu, daha önce Beşiktaş’ta yardımcı antrenörlük görevinde de bulunmuştu.

Öte yandan Kayserispor yönetiminin alternatif isimler üzerinde de durduğu öğrenildi. Havutçu dışında Hamza Hamzaoğlu, Samet Aybaba ve İlhan Palut gibi isimler de Kayserispor yönetiminin gündeminde yer alıyor.

Hikmet Karaman, Göztepe'ye farklı yenildikleri maçın ardından yönetimle istifa konusunda görüşeceklerini söylemişti...

"Durum değerlendirmesi yapacağız"İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman maça çıkmadan önce görevi bıraktıklarını, başkan Erol Bedir ile istişare ettikten sonra takımı böyle bir durumda yalnız bırakmamak için maça çıktıklarını söyledi.
daha fazla video için

Kayserisporda Tayfur Havutçu sesleri

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