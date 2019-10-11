Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi!
Kayserispor, teknik direktörlük görevine Samet Aybaba'nın getirildiğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Hikmet Karaman'ın takımdan ayrılmasından sonra yerine gelen isim Samet Aybaba oldu.
Dün Kayseri'ye gelen tecrübeli teknik adam Samet Aybaba sabah saatlerinde özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.
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