Kayserispor'da Mensah şoku!
İstikbal Mobilya Kayserispor, Bernard Mensah’tan yoksun olacak.
Spor Toto Süper Lig’in 24.haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşan ve son dakika golü ile galibiyeti kaçıran İstikbal Mobilya Kayserispor’da Mensah şoku yaşanıyor.
Beşiktaş maçının ilk yarısında Adriano’nun müdahalesi neticesinde sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Ganalı futbolcunun kaburgalarında kırık tespit adildi.
Sakatlandığında gözyaşları arasında sahadan çıkan ve tetkikler sonrasında en az 4 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenilen Bernard Mensah için teknik direktör Hikmet Karaman, geçmiş olsun mesajı yayınladı. Karaman, “Geçmiş olsun evlat. En kısa zamanda sağlığına kavuşman dileğiyle.” dedi.
CHERY'YE JEST
İstikbal Mobilya Kayserispor’un başarılı futbolcusu Tjaronn Chery, Beşiktaş maçında unutulmadı.
Kadir Has stadında oynanan ve 2-2 sona eren İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş maçında Kravets, attığı gol sonrası Chery’in formasını alıp kameraya koşarak, golü takım arkadaşına hediye etmişti.
Müsabaka sonrası Kayserispor kulübü de yazılı bir açıklama yaparak “Maç öncesi aldığı haber üzerine izinli olarak ülkesine giden oyuncumuz Tjaronn Chery’nin annesine acil şifalar diliyor, tabela berabere yazsada çalınan galibiyetimizi kendisine armağan ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
Sarı Kırmızılı takımın en golcü ismi olan Chery, annesinin rahatsızlığından ötürü Beşiktaş maçı günü ülkesine gitmiş ve kadrodan çıkarılmıştı.
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