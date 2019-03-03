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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
03.03.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

Kayserispor'da Mensah şoku!

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Kayserispor'da Mensah şoku!

İstikbal Mobilya Kayserispor, Bernard Mensah’tan yoksun olacak.

Spor Toto Süper Lig’in 24.haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşan ve son dakika golü ile galibiyeti kaçıran İstikbal Mobilya Kayserispor’da Mensah şoku yaşanıyor.

Beşiktaş maçının ilk yarısında Adriano’nun müdahalesi neticesinde sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Ganalı futbolcunun kaburgalarında kırık tespit adildi.

Sakatlandığında gözyaşları arasında sahadan çıkan ve tetkikler sonrasında en az 4 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenilen Bernard Mensah için teknik direktör Hikmet Karaman, geçmiş olsun mesajı yayınladı. Karaman, “Geçmiş olsun evlat. En kısa zamanda sağlığına kavuşman dileğiyle.” dedi.

CHERY'YE JEST

İstikbal Mobilya Kayserispor’un başarılı futbolcusu Tjaronn Chery, Beşiktaş maçında unutulmadı.

Kadir Has stadında oynanan ve 2-2 sona eren İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş maçında Kravets, attığı gol sonrası Chery’in formasını alıp kameraya koşarak, golü takım arkadaşına hediye etmişti.

Müsabaka sonrası Kayserispor kulübü de yazılı bir açıklama yaparak “Maç öncesi aldığı haber üzerine izinli olarak ülkesine giden oyuncumuz Tjaronn Chery’nin annesine acil şifalar diliyor, tabela berabere yazsada çalınan galibiyetimizi kendisine armağan ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Sarı Kırmızılı takımın en golcü ismi olan Chery, annesinin rahatsızlığından ötürü Beşiktaş maçı günü ülkesine gitmiş ve kadrodan çıkarılmıştı.

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