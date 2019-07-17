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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
17.07.2019 - 16:37, Son Güncelleme:

Kayserispor'da kombine bilet fiyatları açıklandı

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Kayserispor'da kombine bilet fiyatları açıklandı

İsitklal Mobilya Kayserispor'un 2019-2020 futbol sezonu kombine satışlarına yarın başlanacak. Kombine biletleri 75 ile 500 TL arasında satışa sunulacak.

Spor Toto Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor'da 2019-2020 kombine biletleri yarından itibaren satışa sunulacak. Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Kuzey Alt Tribünü 75 TL, Kuzey Üst Tribünü 100 TL, Güney Alt Tribünü (A-B-C-D-E) Blokları 100 TL, Doğu Alt Tribünü (A-G) Blokları 200 TL, Doğu Alt (B-F) tribünü 250 TL, Doğu Alt (C-E) tribünü 300 TL, Doğu üst tribünü 200 TL, Batı Alt tribünü (B-F) Blokları 300 TL, Batı Alt balkon (B-F) blokları 500 TL olarak Kayserispor buluşma noktasındaki pasolig satış noktasında ve Kayseri Form Avm'de bulunan Kayserispor Lisanslı Ürün Mağazasında, satışa sunulacak."

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Kayserisporda kombine bilet fiyatları açıklandı

 

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