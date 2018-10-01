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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
01.10.2018 - 12:00, Son Güncelleme:

Kayserispor'da iki futbolcu ilk yarıyı kapattı

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Kayserispor'da iki futbolcu ilk yarıyı kapattı

Son 3 maçından mağlup ayrılan Kayserispor'da, ameliyat olan 2 futbolcu ilk yarıyı kapattı. Deniz Türüç ile Hasan Hüseyin'in ise en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Sarı kırmızılı takımda deplasmanda alınan Fenerbahçe galibiyeti sonrası art arda gelen 3 yenilgi tepkilere yol açarken, 2'i sol bek, 1 kanat, 1 orta saha oyuncusunun sakatlıkları ve üst üste geçirdikleri ameliyatlar dikkati çekti.

Kayserispor Başkanı Dr. Erol Bedir, ''Sakıp Aytaç'ın Hollanda kampındaki bir antrenmanda ikili mücadelenin olmadığı bir pozisyonda geçirdiği diz travması sonucu ön çapraz bağında kopma meydana gelmiştir. Sakıb'ın ön çapraz bağı ameliyatı başarı ile gerçekleştirilmiş olup yaklaşık olarak 6-8 ay sonrasında takım ile çalışmalara başlayabileceği ön görülmektedir. Sol bek Oğuzhan Berber'in de antrenman sırasında ikili mücadelenin olmadığı bir pozisyonda sıçrayıp dengesiz düşmesi sonucu ayak bileği kırıklı çıkığı meydana gelmiş, geçirdiği ameliyat sonrası 4-6 aylık bir süreç sonrasında sporcunun takım ile çalışmalara başlayabileceği bildirilmiştir. Bu durumda her ikisinin tedavisi ilk yarı bitimine kadar sürecektir. Hasan Hüseyin Acar ise yine antrenman sırasında ayak tarak kemiğinde kırık meydana gelmiş olup yapılan değerlendirilmeler sonucu cerrahi olarak tedavi edilmesine karar verilmiştir. Gerekli hazırlıkların ardından en kısa sürede söz konusu kırık cerrahi olarak tedavi edilecektir. Sporcu yaklaşık 1 ay sonra takım ile çalışmalara başlayabilecektir. Deniz Türüç'ün ise Beşiktaş maçı öncesi antrenmanda sol diz iç yan bağında 2. derece zorlanma, yani esneme meydana geldi. Türüç'ün de 1 aylık bir süreç sonrası takımla çalışmalara başlaması ön görülmektedir'' dedi.

Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Şamil Çinaz'ın 3 maçlık cezasının bittiğini belirten Bedir, milli maç nedeniyle verilecek aranın, sakatlanan Deniz Türüç ve Hasan Hüseyin'in iyileşme sürecini kısaltacağını sözlerine ekledi.

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