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GeriFutbol Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar, 3 hafta sahalardan uzak kalacak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.01.2020 - 14:34,Son Güncelleme:/

Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar, 3 hafta sahalardan uzak kalacak

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Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar, 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Hes Kablo Kayserispor'da, ayak parmağında kırık tespit edilen Hasan Hüseyin Acar, 3 hafta maçlara çıkamayacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin'in, Ziraat Türkiye Kupası'nda 21 Ocak'ta oynanan Fenerbahçe maçında sağ ayağına aldığı darbe sonucu beşinci parmak kemiğinde kırık oluştuğu bildirildi.

Hasan Hüseyin Acar'ın, yaklaşık 3 haftalık tedavi süreci sonrası takımla çalışmalara başlamasının öngörüldüğü belirtildi.

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Kayserisporda Hasan Hüseyin Acar, 3 hafta sahalardan uzak kalacak

 

 

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