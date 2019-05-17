Kayserispor’da gündem transfer! Tam 12 futbolcu...
İstikbal Mobilya Kayserispor’da 31 Mayıs 2019 itibari ile 12 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.
Matematiksel olarak Spor Toto Süper Lig'de kalmayı ligin bitimine 2 hafta kala garantileyen İstikbal Mobilya Kayserispor’da artık gündem transfer oldu.
Sarı-Kırmızılı takımda 31 Mayıs 2019 tarihi itibari ile 12 oyuncunun sözleşmesi bitiyor. 12 oyuncudan 8’si yabancı, 4 oyuncu ise Türk.
İşte sözleşmesi biten futbolcular;
Asamoah Gyan, Bernard Mensah, Cristian Sapunaru, Jean Armel Kana Bıyık, Oleksandr Kucher, Silvestre Varela, Tiago Lopes, Tjaronn Chery, Mert Özyıldırım, Muammer Zülfikar Yıldırım, Şamil Çinaz ve Umut Bulut.
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