Kayserispor'da gözler Kardemir Karabükspor maçına çevrildi

Kondisyon çalışması yapan sarı-kırmızılılar antrenmanın ikinci kısmında pas ve şut çalışması yaptı. Hafif sakatlığı bulunan Atilla Turan takımdan ayrı düz koşu yaptı.

KALECİ MUAMMER: "İYİ BİR GİDİŞATIMIZ VAR"

Kayserispor’un kalecisi Muammer Yıldırım, takım olarak iyi bir gidişatlarının olduğunu söyleyerek bunu devam ettirmek istediklerini belirtti.

Başarılı kaleci açıklamasının devamında, "İçeride oynadığımız son maçı da kazandığımız için mutluyuz. Moraller yerinde. Milli maç arası nedeniyle verilen 3 günlük izin iyi oldu. Kafamız rahatladı. Şimdi önümüzde çok önemli bir Karabükspor maçı var. Moraller de yerinde. Cumartesi günü deplasmanda oynayacağımız maçtan da inşallah puan yada puanlarla ayrılmak istiyoruz” diye konuştu.

"GALATASARAY KARŞILAŞMASINDAN SONRA EN ZOR MAÇIMIZ OLACAK"

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Karabükspor ile yapacakları müsabakanın Galatasaray maçından sonra en zorlu maçları olacağını söyledi.

Rumen Teknik Direktör Sumudica’nın antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Karabükspor karşılaşması, bugüne kadar oynadığımız en zor maçlardan biri olacak. Nedeni ise; Karabükspor’ün henüz 5 puanı var. Bu karşılaşmada herkes Kayseri’nin favori olduğunu düşünüyor. Ancak bu gerçek bir durum değil, çünkü Türkiye’de her takım diğerini yenebilir. Hiçbir maç kolay değil. Karabükspor’un 5 Rumen oyuncusu var. Rumen futbolcuların kendini göstereceğine inanıyorum. Çünkü Rumen hocaya karşı oynayacaklar. Daha rekabetçi ve hırslı bir oyun ortaya koyacaklar. Galatasaray maçının ardından oynayacağımız en zorlu maç olacak. Takım çalışmasına göre ilk 11’i ayarlayacağım. Karabük’ten en az 1 puanla dönmek istiyorum” diye konuştu.