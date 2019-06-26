Kayserispor'da Erol Bedir yeniden başkanlığa aday

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKayserispor'da Erol Bedir yeniden başkanlığa aday
GeriFutbol Kayserispor'da Erol Bedir yeniden başkanlığa aday
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
26.06.2019 - 17:41, Son Güncelleme:

Kayserispor'da Erol Bedir yeniden başkanlığa aday

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayserispor'da Erol Bedir yeniden başkanlığa aday

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, cumartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü kongrede yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Bedir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada Büyükkılıç ile birlikte gazetecilere açıklamada bulunan Bedir, şehirden maddi destek noktasında son 2 yılda arzuladıklarını alamadıklarını söyledi.

Ekonomik güçlerinin gelecek sezon için yeterli olmadığına değinen Bedir, şu ifadeleri kullandı:

"Neden yeterli değil, 2 sene içerisinde 110-115 milyon lira arasında, o günkü kur farkıyla birlikte borç alınmış. Bunu kapatmak için kredi kullanmışsınız. Yıllık faizi 20-30 milyon lira. 2 sene içinde bu eder 160-170 milyon lira. Şu andaki borcumuz da aşağı yukarı böyle. Ben birinci sezonda 10 milyon, ikinci sezonda 12 milyon lira fazla vermişim. Eğer eski borç olmasa, üzerimizde borç stoğu olmasa, çok ciddi şekilde naklen yayın geliriyle, sponsorla, kendi kaynaklarımızla takımı bir yerlere getiririz. Ama maalesef yok. Bu sadece bizde değil. Türkiye'deki bütün kulüplerde buna benzer şeyler var. Durumun altından kalkabilenler var, kalkamayanlar var. Mesela Bursaspor, bu yıl ekonomik olarak altından kalkamadı diye küme düştü."
Bedir, 2,5 senelik çok başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını, bundan sonra da ileriye dönük bir takım kaynak ve projeleri olduğunu anlattı.

"Gönül gönüle bu işi götürürüz diye düşünüyorum"

Kayseri'de milletvekilleri ve belediye başkanlarının gayretlerinden, bu işi sahiplenmelerinden ve enerjilerinden etkilendiğini vurgulayan Bedir, şunları kaydetti:

"Buna kayıtsız kalmanın da çok doğru olmadığını, hele hele bu kadar emek vermiş, uçurumun kenarından almış olduğumuz, Allah da yardım etti tabii, bir değeri tekrar sıkıntıya sokmamak adına bu onurlu göreve cumartesi günü devam edebilmek için genel kurulda bir liste yapmaya karar verdik. Allah utandırmasın. Bir yola çıktıktan sonra hiçbir zaman pişmanlık ifadesinde bulunmadım. Görev sürem boyunca ağlamadan, sızlamadan, kimseye zayıflığımı göstermeden görevimizi yaptık. Bundan sonra da inşallah hep beraber el ele, gönül gönüle bu işi götürürüz diye düşünüyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da Kayserispor'da şu anda yönetimde olan ve devam etmesini arzu ettikleri başkanın oluşturacağı yönetimin şekillenmesine katkı sağlayacaklarını, mali kaynak bulunması yönünde de gayret sarf edeceklerini dile getirdi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılacak olağanüstü kongre, 29 Haziran Cumartesi günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Kayserispor'da Erol Bedir yeniden başkanlığa aday
Gazi Koşusu adaylarından Agera'nın biyografisi ve sahibi hakkında bazı bilgiler
Gazi Koşusu ne zaman ve saat kaçta başlayacak?
Abdullah Avcı, Douglas'ı veto etti