Kayserispor'da deprem! Adebayor ve üç futbolcu...
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da 4 futbolcu alacaklarını talep edip yönetimden süre isterken bu isimler Kasımapaşa maçı kadrosuna da alınmadı.
Spor Arena | Kayserispor'da geçen hafta içi yapılan idmana çıkmayan futbolcular Kasımpaşa ile oynanan maça da çıkmama kararı aldı.
Lige istediği başlangıcı yapamayan sarı kırmızılılarda Adebayor, Abdennour, Tavares ve Djedje yönetimden alacaklarını talep etti.
Fakat kendilerine olumsuz geri dönüş yapılıp süre istendi. Bunun üzerine futbolcular Kasımpaşa kadrosuna da alınmadı.
Dört futbolcunun ödemelerin yapılmaması durumunda Kayseri'den ayrılacağı da iddia ediliyor.
Kayserispor, 8. haftada Kasımpaşa karşısında özellikle ikinci yarıda iyi bir görüntü çizerken, bu durum sonuca yansımamış ve maç 1-1 tamamlanmıştı.
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