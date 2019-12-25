Kayserispor'da Bülent Uygun Alper Potuk'un transferini istedi! Fenerbahçe ne cevap verecek?

Spor Arena Özel | Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Alper Potuk'un devre arası yeni adresi Kayserispor olabilir. Bu sezon başı sözleşmesinde yüzde 40 indirim yapan fakat fazla forma şansı bulamayan Alper'i sarı kırmızılıların teknik direktörü Bülent Uygun çok istiyor.

Takımdan ayrılan oyuncuların boşluğunu kaliteli isimlerle doldurmayı planlayan Kayserispor, ligde tutunma adına önemli adımlar atacak. Bu doğrultuda bu sezon kadro planlamasında fazla düşünülmeyen Alper için Fenerbahçe'nin kapısı çalınacak. Kayserispor'un Fenerbahçe'den transfer için kolaylık talep edeceği ifade edilirken oyuncunun teklife vereceği cevap merak konusu.

İNDİRİM YAPTI AMA...

Alper, bu sezonun hemen başında sözleşmesinin süresi aynı kalmak koşulu ile, ücretinde kendi isteği ile %40’a varan ciddi bir oranda fedakarlık yapmıştı.



Başkan Ali Koç da bunun üzerine, "Alper Potuk, Fenerbahçe ailesine olan bağlığını bu büyük fedakarlıkla gösterdi. Bir oyuncunun sözleşme süresi aynı kalarak, daha önce yapılmış olan sözleşmesinde %40 oranında bir indirimi kendi isteğiyle gerçekleştirmesi futbol dünyasında eşine az rastlanır bir olay." demişti.



Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3'ü ilk 11 olmak üzere 7 maça çıkan Alper Potuk gol veya asist katkısı yapamadı.



Luiz Gustavo'dan enfes gol;





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