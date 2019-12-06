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Futbol
İHA
06.12.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

Kayserispor'da bir ayrılık daha! Atilla Turan...

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Kayserispor'da bir ayrılık daha! Atilla Turan...

Bülent Uygun'un çalıştırdığı İstikbal Mobilya Kayserispor'da Atila Turan, sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Adebayor, Ntep ve Tavares'in ardından Atila Turan'ın da sözleşmesini feshederek takımla ilişiğini kestiği öğrenildi. Yöneticilerin, sözleşmeyi fesheden Turan ile görüşmek için çalıştığı bildirildi.

27 yaşındaki sol bek oyuncusu 1 Temmuz 2017 yılında Kayserispor'a katıldı. Piyasa değeri 650 bin Euro olan sol ayaklı futbolcunun 30.06.2020 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, DHA'ya özel açıklamalar yapmıştı...

'Ben ofsaytı neden bileyim. Oyuncu bilsin'İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Kulüpler doğru yöneltilmedi. Profesyonelce yönetilmedi. İş dünyasından da başarılı isimler, bir şekilde hepimiz zorlanarak çağrıldık" dedi.
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Kayserisporda bir ayrılık daha Atilla Turan...

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