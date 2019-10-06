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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.10.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

Kayserispor'da Bedir'in ardından Karaman da istifa etti!

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Kayserispor'da Bedir'in ardından Karaman da istifa etti!

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, görevinden istifa etti.

Karaman, ligin 7'nci haftasında deplasmanda Göztepe A.Ş'ye 4-0 mağlup olmalarının ardından istifa karar aldı.

Başkan Erol Bedir'in istifasının ardından kulübün resmi internet sitesine açıklama yapan Karaman, "Yaklaşık bir yıldır, ikinci memleketim olarak gördüğüm Kayseri’de daha öncede zevkle görev yaptığım İstikbal Mobilya Kayserispor’da teknik direktör olarak görev yapmaktaydım. Bu süreçte, çok sıkıntılı günlerimiz olduğu gibi, inanılmaz ve olamaz denilen başarıları da hep birlikte yaşadık. Sayın Başkanımız Erol Bedir’in daveti üzerine hiç düşünmeden ve hiçbir şart ileri sürmeden geldiğim bu güzel şehirde çok mutlu günler geçirdim ve yeni dostlar edindim.Ancak yaşadığı ve ekmeğini yediği şehrin takımının başarısızlığı beklentisiyle prim yapmaya ve bunu yaparkende 'sonuç alabilmek adına her yol mübahtır' anlayışına sahip olanlarıda gördüm. Bu vesileyle, görevimden istifa ederken İstikbal Mobilya Kayserispor’a bundan sonraki mücadelesinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Karaman ayrıca, "Şehrin yöneticilerinin ve taraftarların kenetlenmesiyle her şeyin iyi olacağına inanıyorum.
Sayın Başkan Erol Bedir’e de, hem İstikbal Mobilya Kayserispor’a verdikleri hizmetten, hem de bana ve ekibime verdiği şanstan dolayı teşekkür ediyorum. Kendisini tanımak, beraber aynı hedefe doğru yürümek çok keyifliydi. Sayın Başkanla, Kayseri halkıyla ve teşekkürü borç bildiğim İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarlarıyla olan gönül bağım ölünceye kadar devam edecektir" şeklinde konuştu.

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