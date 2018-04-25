Kayserispor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürdü!
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 28 Nisan Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde, Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kondisyon, pas ve şut çalışması üzerinde durdu.
Futbolcular, yaklaşık iki saat süren idmanda ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas ve yan top çalışması yaptı.
Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle