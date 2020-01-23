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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.01.2020 - 16:23,Son Güncelleme:/

Kayserispor'da Ankaragücü mesaisi

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Kayserispor'da Ankaragücü mesaisi

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

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