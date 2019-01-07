Kayserispor'a sakatlık şoku!
Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Asamoah Gyan 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
Antrenmanda sakatlananan Asamoah Gyan’ın üst adalesinde zorlanma tespit edildi ve teknik heyet istirahat verdi. Tedavisine masörler tarafından hemen başlanan Gyan’ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda, Kayseri’de oynanacak olan Akhisarspor maçında forma giyemeyecek olan Gyan’ın rövanşa yetişmesi bekleniyor.
Asamoah Gyan’ın ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Antalyaspor maçında oynayıp oynamayacağı ise maç günü belli olacak.
Öte yandan Kayserispor’da sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç ve Oğuzhan Berber ise memleketlerinde bireysel çalışmalarına devam ediyorlar.
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