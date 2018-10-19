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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
19.10.2018 - 17:04, Son Güncelleme:

Kayserispor'a 'Çelik' gibi destek! 6 milyon TL...

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Kayserispor'a 'Çelik' gibi destek! 6 milyon TL...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayserispor Kulübünün daha önce yapımına başladığı ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 milyon liralık yatırımla tamamlanacak tesislerde incelemede bulundu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Çelik, Kayserispor Tesisleri'nde kulüp başkan vekili Naci Bedir tarafından karşılandı.

Medipol Başakşehir maçı için antrenman yapan teknik heyet ve futbolcuları da ziyaret eden Başkan Çelik, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile bir süre görüştü.

Burada konuşan Çelik, kentin en önemli markalarından Kayserispor'un birçok kulüpten çok daha iyi durumda olduğunu belirtti.

Kayserispor'a gereken önemi ve desteği her zaman verdiklerini ifade eden Çelik, şehir olarak takımın yanında olduklarını ve her türlü desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Çelik, Kayserispor'un yeni tesisleri hakkında, "Büyük bir yatırımla Kayserispor'a modern bir tesis kazandıracağız. İnşallah önümüzdeki ay yeni tesislere taşınırız. İstanbul takımlarında bile olmayan bu güzel tesisi yaklaşık 6 milyon lira harcayarak tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbolculara ve teknik heyete tatlı ikram eden Çelik, Medipol Başakşehir maçı için başarı dileklerinde bulundu.

Ertuğrul Sağlam da ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirtti. Çelik'in kendilerine çok desteği olduğunu aktaran Sağlam, Başakşehir maçından güzel bir sonuçla dönmeyi beklediklerini ifade etti.

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