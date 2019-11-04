Kayserispor'a Bülent Uygun uğurlu geldi!
Süper Lig'de zor günler geçiren İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni teknik direktörü Bülent Uygun yönetiminde çıktığı ilk müsabakada Fenerbahçe'yi yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.
İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni teknik direktörü Bülent Uygun ile Süper Lig'de çıktığı ilk maçta 3 puana ulaşarak galibiyet hasretine son verdi.
Sezon başında önemli transferlerle kadrosunu güçlendirmesine rağmen lige iyi bir başlangıç yapamayan ve ilk 9 haftada 3 puanla tanışamayan sarı-kırmızılılar, Bülent Uygun yönetiminde Fenerbahçe gibi güçlü bir rakibe 1-0 üstünlük sağlamayı başardı.
Topladığı 7 puanla ligin son sırasında yer almayı sürdüren Kayseri temsilcisi, hem sergilediği performans hem de kazandığı 3 puanla gelecek haftalar için ümitlendi.
Göreve geldikten sonra takımla 3 gün çalışma fırsatı bulan Uygun, şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'ye karşı verdiği başarılı sınavla alkış aldı.
İlk 7 haftada 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 3 puan toplayabilen Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karamanla yollar ayrılıp, takım Samet Aybaba'ya emanet edilmişti.
Beklenen çıkışın bir türlü yakalanamaması üzerine Aybaba da 2 maçın ardından 17 gün sonra istifa kararı alınca, sarı-kırmızılı ekipte teknik direktörlük görevine Bülent Uygun getirilmişti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle