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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
23.01.2019 - 16:11, Son Güncelleme:

Kayserispor'a altyapıdan 2 takviye daha!

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Kayserispor'a altyapıdan 2 takviye daha!

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu devre arasında transfer yasağı bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor, kadrosuna alt yapıdan takviye yapıyor.

Kayserispor alt yapısından milli takım kategorilerine gitmeyen başlayan Nurettin Korkmaz ve Mehmet Eray Özbek, Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın isteği üzerine A takıma çağrıldı.

Dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur rövanş maçında 2004 doğumlu Emre Demir’in A takımda ilk kez forma giymesinden sonra U-17 takım kaptanı Nurettin Korkmaz ve U-16 takım kaptanı Mehmet Eray Özbek de bundan sonra A takımla birlikte çalışmalarına devam edecek.

Her iki oyuncunun ilerleyen günlerde profesyonel imza atması bekleniyor. Profesyonel takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başlayan iki genç oyuncu, ağabeylerinin arasında tecrübe edinmeye çalışacak.

2002 doğumlu Nurettin Korkmaz, bu sezon U-17 Elit Akademi Liginde 16 maçta 2 gol atarken diğer gollerde ise yaptığı asistleriyle dikkat çekti. 2003 doğumlu Mehmet Eray Özek ise U-16 Elit Akademi Liginde 16 maç oynadı ve 6 gol kaydetti.

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