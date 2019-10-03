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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
03.10.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Kayserispor'a Adebayor'dan kötü haber

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İstikbal Mobilya Kayserispor'da Emmanuel Adebayor bu hafta oynamayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 7.haftasında deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak İstikbal Mobilya Kayserispor'da forvet futbolcusu Adebayor'un forma giyemeyeceği öğrenildi.

Konyaspor müsabakasında sakatlanan ve sonrasında MR'ı çekilen Adebayor'un raporu geldi. Konya maçının 45.dakikasında oyundan çıkan Togolu futbolcunun sağ ayak üst adalesinde zorlanma tespit edildi.

Dün ve bugün gerçekleştirilen idmanlara çıkmayan Adebayor'un İzmir'deki Göztepe maçında riske edilmeyeceği ve tedavisinin sürdürüleceği öğrenildi.

Hikmet Karaman görevine devam ediyor.
Hikmet Karaman görevine devam ediyor.

 ÇAKIR İLE 34 MAÇTA 7 GALİBİYET

İstikbal Mobilya Kayserispor, hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği 34 maçta sadece 7 kez kazandı. FIFA'nın ve TFF'nin gözde hakemi Cüneyt Çakır, bugüne kadar 34 kez İstikbal Mobilya Kayserispor'un maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor 7 kez kazanırken 14 beraberlik, 13 mağlubiyet elde etti.
Cüneyt Çakır, sarı kırmızılı takımın deplasmanda oynadığı 18 müsabakada düdük çaldı. Bu maçlarda sarı kırmızılı takım, 4 kez kazanırken 7 kez beraberlik aldı 7 kez de yenildi. Çakır'ın yönettiği maçlarda Kayserispor şu sonuçları aldı:

Kayserispor-Konyaspor 0-2
Kayserispor-Galatasaray 1-3
Beşiktaş-Kayserispor 2-2
Adanaspor-Kayserispor 2-1
Kayserispor-Antalyaspor 0-1
Kasımpaşa-Kayserispor 1-2
Beşiktaş-Kayserispor 2-1
Kayserispor-Galatasaray 2-4
Gençlerbirliği-Kayserispor 1-1
Gaziantepspor-Kayserispor 0-1
Kayserispor-Orduspor 0-0
Galatasaray-Kayserispor 3-0
Antalyaspor-Kayserispor 3-0
M.Başakşehir-Kayserispor 1-0
Kayserispor-Galatasaray 0-2
Gaziantepspor-Kayserispor 1-2
Galatasaray-Kayserispor 1-1
Konyaspor-Kayserispor 0-1
Kayserispor-Sivasspor 4-1
Kayserispor-Sivasspor 2-2
Trabzonspor-Kayserispor 2-1
Kayserispor-Denizlispor 3-0
Kayserispor-Sivasspor 0-0
Konyaspor-Kayserispor 0-0
Kayserispor-Bursaspor 4-1
M.Başakşehir-Kayserispor 1-1
Denizlispor-Kayserispor 2-0
Kayserispor-Osmanlıspor 3-3
Gençlerbirliği-Kayserispor 2-2
Kayserispor-Ankaragücü 1-2
Kayserispor-Denizlispor 2-2
Gençlerbirliği-Kayserispor 0-0
Kayserispor-Antalyaspor 1-1
Kayserispor-Elazığspor 1-1

Kayserispora Adebayordan kötü haber

Kayserispora Adebayordan kötü haber

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