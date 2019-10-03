Kayserispor'a Adebayor'dan kötü haber
İstikbal Mobilya Kayserispor'da Emmanuel Adebayor bu hafta oynamayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 7.haftasında deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak İstikbal Mobilya Kayserispor'da forvet futbolcusu Adebayor'un forma giyemeyeceği öğrenildi.
Konyaspor müsabakasında sakatlanan ve sonrasında MR'ı çekilen Adebayor'un raporu geldi. Konya maçının 45.dakikasında oyundan çıkan Togolu futbolcunun sağ ayak üst adalesinde zorlanma tespit edildi.
Dün ve bugün gerçekleştirilen idmanlara çıkmayan Adebayor'un İzmir'deki Göztepe maçında riske edilmeyeceği ve tedavisinin sürdürüleceği öğrenildi.
ÇAKIR İLE 34 MAÇTA 7 GALİBİYET
İstikbal Mobilya Kayserispor, hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği 34 maçta sadece 7 kez kazandı. FIFA'nın ve TFF'nin gözde hakemi Cüneyt Çakır, bugüne kadar 34 kez İstikbal Mobilya Kayserispor'un maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor 7 kez kazanırken 14 beraberlik, 13 mağlubiyet elde etti.
Cüneyt Çakır, sarı kırmızılı takımın deplasmanda oynadığı 18 müsabakada düdük çaldı. Bu maçlarda sarı kırmızılı takım, 4 kez kazanırken 7 kez beraberlik aldı 7 kez de yenildi. Çakır'ın yönettiği maçlarda Kayserispor şu sonuçları aldı:
Kayserispor-Konyaspor 0-2
Kayserispor-Galatasaray 1-3
Beşiktaş-Kayserispor 2-2
Adanaspor-Kayserispor 2-1
Kayserispor-Antalyaspor 0-1
Kasımpaşa-Kayserispor 1-2
Beşiktaş-Kayserispor 2-1
Kayserispor-Galatasaray 2-4
Gençlerbirliği-Kayserispor 1-1
Gaziantepspor-Kayserispor 0-1
Kayserispor-Orduspor 0-0
Galatasaray-Kayserispor 3-0
Antalyaspor-Kayserispor 3-0
M.Başakşehir-Kayserispor 1-0
Kayserispor-Galatasaray 0-2
Gaziantepspor-Kayserispor 1-2
Galatasaray-Kayserispor 1-1
Konyaspor-Kayserispor 0-1
Kayserispor-Sivasspor 4-1
Kayserispor-Sivasspor 2-2
Trabzonspor-Kayserispor 2-1
Kayserispor-Denizlispor 3-0
Kayserispor-Sivasspor 0-0
Konyaspor-Kayserispor 0-0
Kayserispor-Bursaspor 4-1
M.Başakşehir-Kayserispor 1-1
Denizlispor-Kayserispor 2-0
Kayserispor-Osmanlıspor 3-3
Gençlerbirliği-Kayserispor 2-2
Kayserispor-Ankaragücü 1-2
Kayserispor-Denizlispor 2-2
Gençlerbirliği-Kayserispor 0-0
Kayserispor-Antalyaspor 1-1
Kayserispor-Elazığspor 1-1
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