Kayserispor yönetiminde 6 değişiklik!
İstikbal Mobilya Kayserispor yönetiminde 6 değişiklik yapıldı.
Olağanüstü seçimli Genel Kurul yapan İstikbal Mobilya Kayserispor'da 6 isim yeni dönemde görev almadı, yerine yeni isimler dahil edildi.
İstikbal Mobilya Kayserispor'da yeni bir dönem başladı. Mevcut Başkan Erol Bedir, Olağanüstü Genel Kurul toplantısında güven tazeledi. Bedir, yeni dönemde 6 isim değişikliği yaptı.
İstikbal Mobilya Kayserispor'un son 2,5 yıllık döneminde görev alan Naci Bedir, Mehmet Dönmez, Bahadır Kul, Hasan Ahmet Eskici, Erhan Karacaoğlan ve Orhan Madenoğlu yeni dönemde yer almayacak.
Bu 6 ismin yerine ise Gökhan Çetinsaya, Mustafa Tokgöz, İsa Gün, Hamdi Elcuman, Mevlüt İlbağı ve Furkan Ergüneş Yönetim Kurulu içerisinde görev yapacak.
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