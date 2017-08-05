Kayserispor yarın taraftarıyla buluşuyor

Yeni sezon için kadrosunu 15 oyuncuyla takviye eden ve teknik kadroyu Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica’ya emanet eden Kayserispor yönetimi, futbolcularını yarın saat 19.00’da Kadir Has Stadında taraftarına tanıtacak. Futbolcu, teknik kadro ve yeni yönetimin tanıtımın ardından sarı ve kırmızı olmak üzere Kayserisporlu futbolcular kendi aralarında gösteri maçı oynayacak.

Daha sonra,sanatçı Hande Yener ile Murat Dalkılıç sahne alıp, Kayserili futbolseverleri coşturacak.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Kayserilileri tanıtım etkinliğe davet etti.

Bedir, "Kayserispor’a destek olmak isteyen, takımı tanımak isteyen,yeni sezon öncesi coykuyu bizimle paylaşmak isteyen herkesi Kadir Has Stadına bekliyoruz" dedi.

Öte yandan, Kayserispor yönetim kurulu üyeleri, koltukları değiştirilen ve yeni düzenlemeler yapılan Kadir Has Stadında incelemede bulundu. Tribünlerdeki tüm koltuklar sarı-kırmızı olarak değiştirildi. Merdivenler ve boşluklar sarı ve kırmızı renklere boyandı. 40’a yakın locadan 6’sı dışında tümü satıldı.