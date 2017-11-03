Kayserispor ve Trabzsonspor taraftarlarından...

Kubilay Babacan, Anadolu takımları arasındaki dayanışmanın öncüsü olarak Kayserispor ve Trabzonspor’u örnek gösterdi. Babacan ”Kayserispor taraftar grubu Kapalıkale üyesiyim.



Buradan Trabzonspor taraftarlarına çağrıda bulunmak istiyorum. Yarın oynanacak olan müsabaka içinerken gelenler ve kalacak yerleri olmayanlar varsa onları evlerimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız. Biz oraya gittiğimizde onlar bizi nasıl ağırladıysa bizde onları aynı güzellikte ağırlamak istiyoruz. Maç günü erken gelenler olursa onları ağırlamak ve şehrimizi gezdirmek isteriz. Yarın iki kardeş takım karşı karşıya gelecek. Bordo mavili takım taraftarları bilsinler ki Kayseribir deplasman değil, onların evleridir. Biz müsabaka öncesi Trabzondan gelen taraftarları karşılayıp kahvaltıya götüreceğiz. Ardından kol kolagirip beraber stadyuma geçeceğiz. Bu gergin futbol ortamında tüm Türkiyeye güzel bir dostluk örneği göstermek istiyoruz. dedi.