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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
DHA
26.01.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Kayserispor ve Bursaspor yenişemedi!

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Kayserispor ve Bursaspor yenişemedi!

Kayserispor Bursaspor maçı, son haftalarda zor günler geçiren iki takımı karşı karşıya getirdi. Yeşil-beyazlılar, müsabakanın 30. dakikasında Yusuf Erdoğan'ın golüyle skoru 1-0'a getirdi. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi. Kayserispor, Sapunaru'nun golüyle skoru 1-1'e getirdi. Ev sahibinde Mensah, 57'de direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, evinde Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk Bursaspor'un golü Yusuf Erdoğan'dan gelirken, Kayserispor'un beraberlik golü Sapunaru'dan geldi. Kayserispor'da Mensah 57'de direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı

Maçtan dakikalar:

20. dakikada ceza sahası ön çizgisinde Chery, Umut ile paslaşmasının ardından topu Mensah’a çıkardı. Mensah’ın sert vuruşunda kaleci Muhammed topu güçlükle kornere çeldi. 

23. dakikada defansın hatasıyla topu kapan Aytaç, ceza sahası içerisinde Umut Nayir’i gördü. Umut Nayir’in müsait durumdayken vuruşunda kaleci Lopes topu kontrol etti. 

25. dakikada Tunay’ın arka direğe gönderiği pasta topla buluşan Aytaç’ın çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Lopes’in kucağında kaldı. 

28. dakikada sağ kanattan Umut’un pasıyla topla buluşan Kravets’in, köşeye sert vuruşunda kaleci Muhammed topu güçlükle kornere çeldi. 

30. dakikada Yusuf, kaptığı topu ceza sahası içerisinde Lima ile buluşturdu. Lima’nın vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü. Dönen topu takip eden Yusuf, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1 

40. dakikada Badji’nin sağ kanattan yaptığı ortaya Tunay yükseldi. Tunay'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. 

48. dakikada ceza sahasına gelen ortada Umut'un indirdiği topla buluşan Sapunaru, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

55. dakikada Mensah ile Tunay arasındaki mücadeleyi VAR’da inceleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Mensah’a kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı.

90. dakikada defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Ertuğrul'un ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf'un sert şutunda kaleci Lung topu kornere çeldi.

Kayserispor'un ilk 11'i: Lung, Tiago Lopes, Atila Turan, Sapunaru, Kana Biyik, Mensah, Varela, Deniz, Chery, Umut Bulut, Kravets

Bursaspor'un ilk 11'i: Muhammed, Burak, Chedjou, Ertuğrul, U.Meraş, Aytaç, Badji, Lima, Tunay, Yusuf, Umut Nayir

Kayserispor ve Bursaspor yenişemedi

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