Kayserispor ve Bursaspor yenişemedi!
Kayserispor Bursaspor maçı, son haftalarda zor günler geçiren iki takımı karşı karşıya getirdi. Yeşil-beyazlılar, müsabakanın 30. dakikasında Yusuf Erdoğan'ın golüyle skoru 1-0'a getirdi. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi. Kayserispor, Sapunaru'nun golüyle skoru 1-1'e getirdi. Ev sahibinde Mensah, 57'de direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca maç 1-1 eşitlikle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, evinde Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk Bursaspor'un golü Yusuf Erdoğan'dan gelirken, Kayserispor'un beraberlik golü Sapunaru'dan geldi. Kayserispor'da Mensah 57'de direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Maçtan dakikalar:
20. dakikada ceza sahası ön çizgisinde Chery, Umut ile paslaşmasının ardından topu Mensah’a çıkardı. Mensah’ın sert vuruşunda kaleci Muhammed topu güçlükle kornere çeldi.
23. dakikada defansın hatasıyla topu kapan Aytaç, ceza sahası içerisinde Umut Nayir’i gördü. Umut Nayir’in müsait durumdayken vuruşunda kaleci Lopes topu kontrol etti.
25. dakikada Tunay’ın arka direğe gönderiği pasta topla buluşan Aytaç’ın çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Lopes’in kucağında kaldı.
28. dakikada sağ kanattan Umut’un pasıyla topla buluşan Kravets’in, köşeye sert vuruşunda kaleci Muhammed topu güçlükle kornere çeldi.
30. dakikada Yusuf, kaptığı topu ceza sahası içerisinde Lima ile buluşturdu. Lima’nın vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü. Dönen topu takip eden Yusuf, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
40. dakikada Badji’nin sağ kanattan yaptığı ortaya Tunay yükseldi. Tunay'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
48. dakikada ceza sahasına gelen ortada Umut'un indirdiği topla buluşan Sapunaru, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
55. dakikada Mensah ile Tunay arasındaki mücadeleyi VAR’da inceleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Mensah’a kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı.
90. dakikada defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Ertuğrul'un ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf'un sert şutunda kaleci Lung topu kornere çeldi.
Kayserispor'un ilk 11'i: Lung, Tiago Lopes, Atila Turan, Sapunaru, Kana Biyik, Mensah, Varela, Deniz, Chery, Umut Bulut, Kravets
Bursaspor'un ilk 11'i: Muhammed, Burak, Chedjou, Ertuğrul, U.Meraş, Aytaç, Badji, Lima, Tunay, Yusuf, Umut Nayir
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