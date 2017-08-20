Kayserispor Varela ile kazandı

Kayserispor:1- Göztepe :0
Stat: Kadir Has
Hakemler:Özgür Yankaya , Alpaslan Dedeş , ErdinçSezertam
KAYSERİSPOR: Muammer - Atila , Sapunaru , Levent , Kana Bıyık , Güray (dk 69 Mendes ) -Şamil, Badji, Deniz Türüç- Varela (dk 58 Boldrin ), Umut Bulut (dk 87 Bia )
GÖZTEPE: Beto - Sabri , Leo , Peybernes , Halil (dk 61 Muhammed Enes ) - Rotman (dk 68 Doğanay ), Ricardo, Castro, Scarione -Ghilas ( Elessa), Jahoviç
SARI KART: Rotman ( Göztepe), Deniz Türüç, Mendes, Sapunaru (Kayserispor)
GOL: dk 16 Varela (Kayserispor)
MAÇTAN DAKİKALAR
Kayserispor, Süper ligde kendi evindeki ilk resmi maçta, 2 penaltı atışını gole çeviremediği karşılaşmada renktaşı Göztepe’yi yenerek 3 puana kavuştu: 1-0
Maç öncesi Kayserisporlu taraftar tribünde görsel sunum yaparken, İzmir’den gelen bir avuç Göztepe taraftarı ’Terörist değil, taraftarız’ sloganı attı.
5. dakikada Kayserisporlu Deniz Türüç’ün ceza alanı dışından şutu yan direkten döndü.
16. dakikada Göztepe cezaalanındaRicardo, Deniz Türüç’ü düşürdü. Orta Hakem Özgür Yankaya’nın tereddütsüz verdiği penaltı vuruşunu Deniz kullandı. Deniz’in atışında kaleci Beto topu yumrukladı. Dönen topu Varela, filelerle buluşturdu: 1-0.
19. dakikadaSabri’nin ortasında Scarione’nin kafa şutu ceza alanında yakın mesaeden az farkla avuta çıktı.
31. dakikada Deniz Türüç’ün yaklaşık 40 metreden şutunu kaleci Beto, son anda kornere gönderebildi. ilk yarı ev sahibi ekibin1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARI
52. dakikada Badji’nin ortasında Umut Bulut’un dönerek vurduğu şut, Göztepe kalecisi Beto’nun kontrolünde üstten kale direğini adeta yalayıp, auta çıktı.
55. dakikada Göztepe maçın başından beri en net gol pozisyonunu yakaladı. Kayserispor defansının arkasına sarkan Castro’nun yakın mesafeden kafa şutunu kaleci Muammer güçlükle uzaklaştırıp, konuk ekibe gol şansı vermedi.
65. dakikada Boldrin’in ortasında, ceza alanındaPeynerbes topu elle kesmeye çalıştı. Kayserispor lehine verilen ikinci penaltı atışında meşin yuvarlağın başına bu kez Güray geldi. Güray’in penaltı atışını kalece Beto kurtardı.
90. dakikada Mendes, kaleci Beto ile karşı karşıya kaldı amaşutunu atamadan rakip oyunculara meşin yuvarlağı kaptardı ve takımını bir golden etti.
Maçın kalan dakikalarında gol olmayıncakarşılaşma evsahibi takımın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.